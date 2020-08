Lehrerkooperation des ASB bietet in neuem Sprachenzentrum Kurse an

„Bei uns kann jeder Deutsch lernen“

+ © yfi Noch wird umgezogen: Vom 2. September an empfängt Lehrkraft Jessica Perl im neuen Sprachenzentrum der Lehrerkooperative Lernwillige zu ihren Deutsch-Kursen. © yfi

Menschen, die mit der deutschen Sprache nicht oder nicht gut vertraut sind, sie erlernen oder ihre Kenntnisse verbessern möchten, können sich ab 2. September an das neue Sprachenzentrum der Lehrerkooperation wenden. In den Räumen in der Friedrich-Ebert-Straße 48 bietet die gemeinnützige Kooperation des Arbeiter-Samariter Bundes (ASB) mehrere Deutsch- und Alphabetisierungskurse an.