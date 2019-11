Meile vorweihnachtlicher Freude in Obertshausen

+ © Pulwey Das Lichterfest lockt mit Musik und Geschenkideen an den Beethovenpark. © Pulwey

Seit gut und gerne zehn Jahren flackern alljährlich die Lichter am Beethovenpark in Obertshausen. Schon zu Beginn des Jahrtausends begann Beate Schäfer in ihrem Blumeneck ihre jährliche Adventsausstellung.