Winzer ziehen um ins Grüne

Mayer-Parkplatz wird zum Weindorf

+ © m (b) Livemusik als Publikumsmagnet: Neben dem Rebensaft ist das abwechslungsreiche Programm auf der Bühne das Markenzeichen des Obertshausener Weinfestes © m (b)

Obertshausen – Zum „Festplatz an der Burg im Hain“ wird im Juli für eine Woche der Parkplatz der Firma Karl Mayer an der Burgstraße. Dort steigt vom 2. bis 8. Juli das Obertshausener Weinfest, das in diesem Jahr wegen der Baustelle für das Familienzentrum seinen angestammten Platz an der Vogelsbergstraße räumen muss. Von Thomas Holzamer