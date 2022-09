Großer Rettungseinsatz: Vier Verletzte im DHL-Verteilerzentrum Obertshausen

Von: Christoph Sahler, Erik Scharf

Im DHL-Verteilerzentrum in Obertshausen läuft derzeit ein großer Einsatz von Rettungskräften. © Christoph Walther/5.Vision

Im DHL-Verteilerzentrum Obertshausen kommt es zu einem Rettungseinsatz. Vier Mitarbeiter klagen über Übelkeit und Atemnot.

Obertshausen – Im DHL-Verteilerzentrum in Obertshausen (Kreis Offenbach) ist es am Donnerstag (15. September) zu einem Rettungseinsatz gekommen. Nach Angaben der Polizei Südosthessen klagten vier DHL-Mitarbeiter am Vormittag über Übelkeit und Atemnot. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren vor Ort.

Die genauen Hintergründe seien derzeit noch unklar, sagte Polizeisprecher Christopher Leidner auf Nachfrage. Vermutlich handele sich um seine Lebensmittelvergiftung. Alle vier Personen seien ansprechbar. (csa/esa)