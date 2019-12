Rund 1000 Bäume mussten in Obertshausen allein im Dezember gefällt werden

In Obertshausen mussten rund 1000 Bäume gefällt werden. Trockenheit und Unwetter bescheren Forstwirten im Dezember viel Arbeit

Obertshausen – Trockenheit, Schädlinge und zuletzt das Unwetter am 18. August, das in Teilen des Kreises Offenbach für Schäden in Millionenhöhe gesorgt hat – die vergangenen zwei Jahre haben in den Wäldern der Region deutliche Spuren hinterlassen. Tausende Bäume wurde davon in Mitleidenschaft gezogen.

Viel Arbeit für die Mitarbeiter des Forstamtes Langen, die im Auftrag der Kommunen mit der Pflege und Verkehrssicherung in den Wäldern beschäftigt sind. Allein in Obertshausens Wäldern, des flächenmäßig kleinsten Forstgebiets des Kreises Offenbach habe man nur im Dezember rund 1000 abgestorbene oder stark beschädigte Bäume fällen müssen, berichtet Revierförster Knud Dockendorf.

Dies sei notwendig gewesen, um die Verkehrssicherheit herzustellen. Rund 2000 Festmeter Schadholz, so die Schätzung des Forstamtes vor ein paar Wochen, liegen derzeit im Obertshausener Wald – rund doppelt so viel, wie normal.

Voraussichtlich noch bis ins Frühjahr 2020 hinein, werde man mit der Aufarbeitung der Schäden durch das August-Unwetter und der Verkehrssicherung beschäftigt sein, schätzt Forstamtsleiter Roland Piper. Im gesamten Bereich des Forstamts Langen wurden in dieser für den Wald katastrophalen Lage im gesamten Jahr 2019 keine gesunden Bäume gefällt, sondern ausschließlich kranke und abgestorbene, informieren die Forstwirte.

Während das Unwetter im Obertshausener Stadtwald – abgesehen von jenen Flächen, die direkt an Rodgau angrenzen – vergleichsweise wenig Schäden angerichtet hat, sind es vor allem die fehlenden Niederschläge, die den Bäumen zu schaffen gemacht haben, weiß der Experte. Fehlende Feuchtigkeit und hohe Temperaturen in den Frühjahr– und Sommermonaten haben viele Bäume auch entlang öffentlicher Straßen und an der Bebauung stark geschädigt.

Die Schwächung begünstigt Krankheiten. So hat die im Landkreis Offenbach häufigste Baumart, die Kiefer, zusätzlich mit einem aus Asien eingeschleppten Pilz zu kämpfen. Dieses sogenannte Diplodia-Triebsterben schädigt die Nadeln der Bäume und hat dadurch stellenweise ganze Waldbestände zum Absterben gebracht.

Aufgrund der Schäden warnt das Forstamt Langen, dass in den Wäldern überall mit herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen zu rechnen sei, und mahnt Spaziergänger zur Vorsicht.

Wie sich die Waldsituation weiter entwickeln wird, hänge stark von den kommenden Witterungsverhältnissen ab. „Damit die Bäume sich etwas erholen können, brauchen wir im Jahr 2020 reichlich Niederschläge und moderate Sommertemperaturen“, erläutert Forstamtsleiter Roland Piper.

VON THOMAS HOLZAMER