Auf den Saiten die Musik entdecken

30 Musiklehrer, 25 Instrumental- und Vokalfächer und rund 1 000 Schüler – die Musikschule Obertshausen ist die größte im Kreis Offenbach. In loser Folge stellen wir die einzelnen Fachbereiche vor. Weiter geht es mit dem Fachbereich Gitarre, geleitet von Mechthild Halter.

Obertshausen – Mechthild Halter „verkuppelt“ gern: Die Leiterin des Musikschul-Fachbereichs Gitarre bringt Musikschüler zum Musizieren zusammen. Die Grundkenntnisse und Fertigkeiten des Gitarrenspiels im Einzelunterricht zu lernen, ist sinnvoll. Aber dann ist das Ziel, die Schüler relativ schnell ins Ensemble zu bekommen. „Das ist ein Steckenpferd von mir – das gemeinsame Musizieren“, erklärt Mechthild Halter. „Ich habe über die Jahre hinweg die Erfahrung gemacht, dass das Spielen in der Gruppe mehr motiviert als der Unterricht alleine.“

Etwa 80 Schüler lernen im Fachbereich Gitarre die Fingerfertigkeiten des Spiels auf dem Saiteninstrument. Die Gitarre ist ein beliebtes Instrument an der städtischen Einrichtung: Sie ist leicht zu transportieren und in der Anschaffung relativ günstig. Ein gutes Einstiegsalter sei der Schulbeginn, sagt Mechthild Halter. „Dann sind Konzentration und Motorik fürs Gitarre spielen lernen ausreichend vorhanden.“ Am Anfang reichen Übungseinheiten von 30 Minuten aus. Natürlich gehört das Üben zuhause auch dazu.

Neben Mechthild Halter unterrichten auch Clemens Rech und Svetoslav Stoychev an der Musikschule Gitarre. Die drei Lehrer geben ihren Schützlingen auch gerne Tipps für den Instrumentenkauf mit auf den Weg. Welches Instrument ist das individuell richtige? Wo bekommt man Leihinstrumente? Welche Stilrichtungen kann man auf dem Instrument spielen? Oder: Wie oft soll man üben?

Für die Motivation der Schüler, die im Kindesalter mit dem Gitarrenunterricht anfangen, hat sich Halter etwas ganz besonderes ausgedacht: Mit sogenannten Übezetteln, zum Beispiel Tiere zum Ausmalen, kommt die Bereitschaft zum Üben fast von alleine. Aber auch lustige Stempel und gemalte Ampeln sind eine super Unterstützung beim Üben. Das Rot der Ampel bedeutet, dort muss noch geübt werden. Grün zeigt an, dass es schon sehr gut klappt. „Zuhause sind die Schüler ihre eigenen Lehrer“, erklärt Mechthild Halter. Natürlich können auch noch Erwachsene mit Gitarre spielen anfangen. Sobald die Grundkenntnisse vorhanden sind, bietet sich die Gitarre für das Zusammenspiel im Ensemble an. In drei unterschiedlichen Stufen gibt es derzeit dazu die Möglichkeit.

Das Repertoire der Gitarrenmusik ist vielfältig. Am Anfang üben die Lehrlinge bei Halter bekannte Lieder, da fällt es einem auch mit dem Rhythmus leichter. Später erweitern Blues und südamerikanische Klänge die Unterrichtsliteratur. „Das Tolle an der Gitarre ist, dass man sie überall mitnehmen und dazu singen kann“, betont Mechthild Halter – zum Beispiel bei den Sternsingern, im Zeltlager oder bei Gottesdiensten.

Für die ausgebildete Musiklehrerin ist das Gitarrenspiel eine echte Herzensangelegenheit. Halter ist langjährige Lehrerin an der Musikschule Obertshausen. 1997 hat sie dort die Leitung für den Fachbereich Gitarre übernommen. Ihr Musikstudium und ihr Musiklehrerexamen absolvierte sie an der Musikhochschule Frankfurt. Die künstlerische Ausbildung setzte sie an der Musikhochschule Aachen und an der Musikakademie Kassel fort. Auch in Schöneck, Aschaffenburg und Heusenstamm hat Halter schon an den Musikschulen unterrichtet. Seit 1991 ist die hauptamtliche Lehrerin in Obertshausen tätig. Eigene Konzerterfahrungen hat Halter in der Kammermusik gesammelt. Auch Blockflöte, Klavier und Cello spielt die Musikschullehrerin.

Im Laufe der Jahre haben auch einige Schüler an Wettbewerben teilgenommen, zahlreiche Stipendien wurden an Teilnehmer aus der Klasse von Halter vergeben. Und die positive Bilanz setzt sich mit vielen ersten Preisen bei „Jugend musiziert“ und beim Wettbewerb der Sparkasse Langen-Seligenstadt fort.

Weitere Informationen zur Musikschule mit ihren Fachbereichen, zum vielfältigen Angebot und den Anmeldeformalitäten finden Interessierte online. Bei Fragen hilft das Musikschulteam unter z 06104 7034222 weiter. yfi

Infos im Internet

musikschule- obertshausen.de