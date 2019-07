Stadt wird eine von rund 200 hessischen Klima-Kommunen

Auch ein Modell für städtische Gebäude? Eine Solaranlage hat bereits die Volksbank auf dem Dach ihres Gebäudes an der Seligenstädter Straße installiert.

Ein kostenloses Informations- und Beratungsangebot, finanzielle Unterstützung bei der Aufstellung eines Klimaschutzkonzepts und damit verbunden auch 20 Prozent mehr Fördergelder für die Realisierung daraus resultierender Projekte – die Vorteile, eine der hessischen Klima-Kommunen zu sein, sind vielfältig.

Obertshausen – Seit Mai gehört nun auch Obertshausen zum Kreis der rund 200 Städte und Gemeinden, die die Charta bereits unterzeichnet haben. Beschlossen hatten das die Stadtverordneten im April dieses Jahres. Darüber hinaus hatten sie entschieden, den im vergangenen Jahr verabschiedeten Plan, ein Energie- und Klimaschutzkonzept aufzustellen an die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) geänderte Kommunalrichtlinie anzupassen.

Dafür soll unter anderem zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine zusätzliche Stelle für einen städtischen Klimaschutzmanager geschaffen und besetzt werden – befristet auf 24 Monate. Für diese Zeit wird die Stelle nach den aktuellen Richtlinien aus Landesmitteln gefördert. Mit der Ausschreibung des Postens will die Stadt baldmöglichst beginnen, berichtet Erster Stadtrat Michael Möser auf Anfrage. Zuvor gelte es jedoch, die Förderzusage abzuwarten. Die dafür notwendigen Anträge werden aktuell mit dem Projektträger Jülich gestellt. „Wir hoffen, die Zusage bis September vorliegen zu haben“, sagt er.

Zu tun gebe es für den zukünftigen Klimaschutzmanager mit Sicherheit genug, bei allen Klimaanträgen, die die Stadtverordnetenversammlung allein in der jüngeren Vergangenheit verabschiedet habe, hatte Bürgermeister Roger Winter bereits bei der Diskussion um die Schaffung der Stelle angekündigt.

Die erste Aufgabe wird wohl die Ausarbeitung des Klimaschutzkonzepts sein, das die Basis für künftige Projekte bilden soll. Unterstützung gibt es dabei durch die Mitgliedschaft bei den Klima-Kommunen. Und zwar von der zuständigen Landes-Energieagentur (LEA). Die dient den Mitgliedskommunen als erster Ansprechpartner bei fachlichen Fragen, wie etwa bei der Erstellung der CO2-Bilanzen, der Ausarbeitung von Aktionsplänen oder der Suche nach Fördermitteln.

„Unser Ziel ist vor allem, langfristig den Ausstoß von CO2 zu reduzieren“, erläutert Möser. So sei die Verwaltung bereits dabei, die stadteigenen Wohnimmobilien und Liegenschaften unter anderem auf Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs zu überprüfen. Klimaschutzkonzepte für erste Immobilien lägen bereits vor.

Eine der zahlreichen Ideen wäre etwa, die Dächer städtischer Bauten mit Solaranlagen zu bestücken. Ein solches Konzept hatten beispielsweise Planer der Energieversorgung Offenbach (EVO) den Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Verkehr bereits präsentiert. „Aktuell prüfen wir bei einzelnen Gebäuden, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind“, berichtet der Erste Stadtrat. In Frage käme dies etwa bei Turnhallen, Kitas, oder dem Feuerwehrhaus. Dabei gelte es, Faktoren wie die Tragfähigkeit der Dächer, den voraussichtlich zu erzielenden Ertrag, die notwendigen Investitionen sowie mögliche Fördergelder zu berücksichtigen. Bezuschusst werde mit 90 Prozent der anfallenden Kosten bereits die erste Überprüfung der Gebäude. In jenen Fällen, in denen diese positiv ausfällt, sei etwa ein Mietmodell denkbar, erläutert Möser. Dabei würde ein Investor die betreffenden Anlagen errichten, die die Stadtdann lease.

VON THOMAS HOLZAMER