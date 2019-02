Straßenbeiträge auf dem Prüfstand

Erneuerung geplant: Die Arbeiten an der Bürgermeister-Mahr-Straßen sollen demnächst starten.

Obertshausen – Wenn Straßen im Stadtgebiet erneuert werden müssen, dann kostet das nicht wenig Geld. Und so hatten Obertshausens Stadtverordnete seinerzeit die Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge beschlossen, die Grundstückseigener zahlen müssen. Von Thomas Holzamer

Die dazugehörige Satzung trat zum 1. Januar 2017 in Kraft. Nachdem jedoch der Hessische Landtag im Mai des vergangenen Jahres beschlossen hat, Kommunen die Erhebung von Straßenbeiträgen künftig freizustellen, beschäftigt auch die Stadtverordneten die Frage nach einer eventuellen Abkehr von den Straßenbeiträgen. Einen dementsprechenden Prüfauftrag hatte das Stadtparlament dem Magistrat Ende August mit auf den Weg gegeben. Die Ergebnisse dieser Prüfung hat die Verwaltung nun im Haupt- und Finanz- und Wirtschaftsausschusses vorgestellt.

Ein rückwirkender Ausstieg, informiert Sebastian Zimmer, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste, sei nach der Änderung des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) in Hessen nicht vorgesehen. Einen finanziellen Ausgleich gebe es rückwirkend zum 1. Januar 2018 nur für jene Kommunen, die von einmaligen auf wiederkehrende Straßenbeiträge gewechselt haben. Das treffe jedoch auf Obertshausen, wo die Kosten bis 2017 über den städtischen Haushalt finanziert wurden, nicht zu. Vergleiche mit anderen Kommunen in der Region ließen sich auch noch nicht ziehen, da bisher lediglich Kommunen ihre Straßenbeiträge abgeschafft hätten, die bisher eine einmalige Beteiligung hatten. Eine hessische Kommune, die wie Obertshausen wiederkehrende Beiträge erhebe und deren Abschaffung plant, sei derzeit nicht bekannt.

Auch der Hessische Städtetag, rate davon ab, zumal Obertshausen in der Straßenbeitragssatzung einen dreijährigen Abrechnungszeitrum festgelegt habe. Der aktuelle gilt für die Jahre 2017 bis 2019, sodass etwa für das Jahr 2017 bereits rechtskräftige Bescheide vorlägen und die rückwirkende Aufhebung zudem in die bereits genehmigten Haushalte der Jahre 2017 und 2018/19 eingreife.

Der Verband habe der Stadt auf Anfrage vielmehr dazu geraten, im Falle einer gewünschten Abschaffung der Beiträge zunächst den Abrechnungszeitrum per Satzungsänderung für 2020 von drei auf ein Jahr zu senken und die Satzung erst danach, also ab 2021 aufzuheben. Dies sei notwendig, da eventuelle Differenzen zwischen der geplanten und den tatsächlichen Kosten der einzelnen Baumaßnahmen im jeweiligen Abrechnungszeitraum immer erst im darauffolgenden verrechnet werden könne. Zudem stelle sich bei einem Ausstieg auch die Frage nach den finanziellen Auswirkungen für die Stadt. Denn an der Pflicht der Kommunen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, habe sich nichts verändert, betont Zimmer.

Die finanziellen Auswirkungen beziffert Kämmereileiterin Susanne Christ am Beispiel der Zahlen aus dem aktuellen Abrechnungszeitraum. Insgesamt 2,28 Millionen Euro betragen die Investitionen für die Straßensanierung der Jahre 2017 bis 2019, 1,71 Millionen Euro davon stammen aus den Straßenausbaubeiträgen, also jährlich 570 .000 Euro. Geld, dass bei gleichen Haushaltsansätzen künftig anderweitig eingenommen werden müsste, zumal in den kommenden Jahren weitere Kosten wie etwa die jährlichen Tilgungszahlungen für die Hessenkasse ebenfalls zusätzlich aufgebracht werden müssen.

Dies wäre wohl nur durch eine Erhöhung der Grundsteuer finanzierbar. Diese müsste im Fall der aktuellen 570 .000 Euro jährlich vom derzeitigen Hebesatz von 431 auf dann 487 Prozentpunkte angehoben werden, rechnet die Kämmereileiterin vor. Dies würde jedoch für viele Bürger eine Mehrbelastung zur Folge haben. Zahlte beispielsweise der Eigentümer eines 2010 erbauten Einfamilienhauses mit einem Grundstück von 213 Quadratmetern bisher jährlich 32,10 Euro an Straßenausbaubeiträgen, würden beim Wegfall und der zuvor genannten, notwendigen Grundsteuererhöhung stattdessen 78 Euro mehr an Grundsteuer bezahlen.

Für den Besitzer eines Zweifamilienhauses mit dem Baujahr 1982 und 481 Quadratmetern Grundstücksfläche wären es 90 Euro gegenüber den bisherigen 57,72 Euro Straßenbeitrag. Günstiger wirke sich eine Abschaffung der Beiträge derweil für Gewerbebetriebe mit großen Grundstücken aus. So ergeben sich etwa für ein Unternehmen mit rund 28. 000 Quadratmetern Grundstücksfläche dadurch eine Steigerung von 3316 Euro bei der Grundsteuer. Gleichzeitig fielen jedoch 5066,64 Euro Straßenbeiträge weg. Diesen Effekt könne die derzeit diskutierte Neuregelung der Grundsteuer auf Bundesebene gerade für die Besitzer älterer Häuser noch zusätzlich verstärken, gibt Zimmer noch zu bedenken.

Die wiederkehrenden Straßenbeiträge hätten sich bisher bewährt, eine rückwirkende Aufhebung der Satzung sei rechtlich nicht möglich, eine zukünftige würde vor allem finanzschwächere Eigentümer stärker belasten, lautet das abschließende Fazit der Verwaltung.