Trio beraubt 17-Jährigen und wird kurz darauf von der Polizei gestoppt

Obertshausen - Nicht lange über ihre Beute freuen konnten sich in der vergangenen Nacht drei Straßenräuber in Obertshausen.

Auf dem Parkplatz des S-Bahnhofes in Obertshausen sprechen am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr drei zunächst Unbekannte einen 17-Jährigen an. Dann aber bedrohen sie ihn laut Polizei mit einem Messer: Sie wollen sein Handy, seinen Geldbeutel und auch seine Jacke. Der Schüler übergibt dem Trio die Gegenstände und verständigt dann von Zuhause aus die Beamten.

Sie leiten wiederum sofort eine Fahndung ein, die kurz darauf auch von Erfolg gekrönt ist. Ein Streife kontrolliert nämlich ein mit drei jungen Männern besetztes Auto. In diesem finden die Polizisten dann auch die angegebene Beute. Die Täter kommen in Gewahrsam - die Ermittlungen dauern an. (jo)

