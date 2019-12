Trockenheit und Unwetter sorgen für Verluste beim Holzverkauf in Obertshausen

Hitze, Dürre und zuletzt die Auswirkungen des Sturmtiefs im August – dem Wald in Obertshausen hat in diesem Jahr so einiges zu schaffen gemacht. Das bestätigt auch Michael Löber, Bereichsleiter Produktion beim Forstamt Langen.

Obertshausen – Das übernimmt im Auftrag der Stadt die Bewirtschaftung des Obertshausener Forstes, der mit 292 Hektar der kleinste im Kreis ist. Entsprechend klein sind auch die Erlöse, die die Stadt mit der Bewirtschaftung normalerweise erzielt. Rund 1000 Euro Gewinn hatte diese für das vergangene Jahr erwartet.

Für 2019 dürfte aus dem Mini-Plus wohl ein Verlust werden. „Ein Großteil unserer Waldflächen liegt entlang der Gemarkung Richtung Rodgau und Hainburg“, erläutert Erster Stadtrat Michael Möser. Während andere Teile des Kreises Offenbach und auch die Stadt Obertshausen beim Unwetter im August eher glimpflich davon gekommen waren, hatten starke Fallwinde vor allem in Dietzenbach und Rodgau gewütet und angrenzende Abschnitte des städtischen Forstes getroffen.

Obertshausen: Rund 2000 Festmeter Schadholz

Rund 2000 Festmeter Schadholz, schätzt Forstamtsmitarbeiter Michael Löber, liegen derzeit im Obertshausener Wald. „Das sind rund doppelt so viel wie normal.“ „Es sind allerdings weniger Sturmschäden als die Auswirkungen der Dürre in den Sommermonaten“, erläutert er. Denn Hitze und Trockenheit haben den Bäumen stark zu schaffen gemacht. Der Wassermangel, der die Pflanzen stark schwächt, zeigt sich etwa bei vielen Kiefern, die zusammen mit Buchen und ein paar Eichen den Hauptbestand des Obertshausener Forsts ausmachen. Viele der Kiefern leiden unter dem sogenannten Diplodia-Triebsterbens, eine Pilzkrankheit, die bevorzugt in warmem Klima und vornehmlich bei Nadelbäumen auftritt und dafür sorgt, dass sich deren Triebe braun färben und absterben.

Die Schäden wirken sich auch auf den Waldwirtschaftsplan aus. „Unser Plan, den wir im Frühjahr erstellt haben, ist damit obsolet geworden“, stellt Löber fest. Zum einen steigen die Kosten für die Pflege und vor allem die Verkehrssicherung entlang der Wege. Denn schadhafte Bäume müssen zum Schutz vor herabfallenden Ästen entfesinkende Einnahmen ein Loch in die Kassrnt werden.

Sinkende Einnahmen reißen ein Loch in die Kasse

Zum anderen reißen sinkende Einnahmen ein Loch in die Kasse. Denn angesichts der Mengen an bereits gefallenem Holz im Wald müsse dieses zuerst vermarktet werden. „Das hat allerdings eine schlechtere Qualität als frisch eingeschlagenes Holz“, erläutert Löber. Zusätzlich erschwert wird die Situation von der derzeitigen Schwemme am Markt. „Gerade für Kiefern gibt es gerade so gut wie keinen Markt“, erläutert Löber das Dilemma, das deutschlandweit die Forstwirte umtreibt.

Wie hoch die Erlöse im kommenden Jahr für die Stadt liegen werden, hängt auch vom Erfolg des neu gegründeten Holzkontors ab, dem die Stadt neben zahlreichen Kommunen der Kreise Offenbach und Darmstadt-Dieburg beigetreten ist. Für 2020 rechne man mit etwa 13 000 bis 14 000 Euro Einnahmen aus der Vermarktung, erläutert der städtische Umweltbeauftragte Peter Kleinschmitt. Ob diese erreichbar seien, müsse sich zeigen. Dem gegenüber stehen jedoch die Kosten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, die die Einnahmen übersteigen. „Wir erwarten ein Minus von rund 10 000 Euro“, rechnet er.

von Thomas Holzamer