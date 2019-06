Tunnel unter der B448 bei Obertshausen?

Obendrüber, darunter hindurch oder doch ganz außenrum – wenn es nach dem Willen der Koalition aus CDU und SPD geht, sollen die beiden Ortsteile Obertshausen und Hausen zukünftig auch räumlich gänzlich zusammenwachsen.

Obertshausen – Im Gegensatz zum jetzigen Zustand, denn noch zieht sich die B448 gleich einem Graben durch die Mitte zwischen Obertshausen und Hausen, trennt die Kleinstadt vom Tannenmühl-Kreisel bis zum Bieberer Berg. Und wenngleich ihr Verlauf nicht exakt der ehemaligen Gemarkungsgrenze zwischen den Gemeinden Obertshausen und Hausen entspreche, teile sie dennoch – sowohl optisch als auch in den Köpfen der Menschen – die Stadt in zwei Hälften, ist man sich in der GroKo sicher. Aus diesem Grund will das Bündnis nun mit einem Antrag für die morgige Stadtverordnetenversammlung einen Prozess anstoßen, der „langfristig das räumliche Zusammenwachsen der beiden Stadtteile ermöglichen soll“. Per Beschluss soll der Magistrat gemeinsam mit Bundes- und Landesregierung geeignete Baumaßnahmen prüfen. Welche das sein sollen, habe man bewusst offengelassen, um sich nicht von vorneherein auf eine Idee festzulegen, erläutert Klaus Broutschek (CDU) in der Sitzung des Ausschusses Umwelt, Verkehr und Bauen.

Obertshausen: „Prüfthema Untertunnelung B448“

Das Thema als solches ist derweil nicht neu, steht als langfristiges Projekt bereits im Stadtentwicklungskonzept von 2007 – dort jedoch bereits zugespitzter unter dem Titel „Prüfthema Untertunnelung B448“. „Mit dem durch eine solche Maßnahme erzielbaren Flächengewinn wäre der Weg frei für die Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbeflächen sowie gemeinsame und zentral gelegene öffentliche Einrichtungen“, begründet CDU-Fraktionsvorsitzender Anthony Giordano den Antrag.

Auch seitens der Sozialdemokraten würde ein solches Vorhaben sehr begrüßt, unterstützt SPD-Fraktionschef Manuel Friedrich. Die Idee, die vom damaligen SPD-Bürgermeister von Hausen, Kurt Müller, in den Jahren vor dem Zusammenschluss zwischen Hausen und Obertshausen vertreten wurde, werde so gemeinsam in Angriff genommen. Wiederholt habe man eine Untertunnelung der B448 in der Vergangenheit thematisiert, eine politische Mehrheit zur Realisierung einer Machbarkeitsstudie oder für Schritte zur Umsetzung habe sich bisher jedoch nie abgezeichnet.

Kostenneutrale Lösung für die Stadt gesucht

„Eine solche Maßnahme ist natürlich nicht von heute auf morgen zu realisieren“, weiß Sascha Roth (CDU) und ergänzt: „Um aber überhaupt Chancen auf eine Verwirklichung zu haben, muss irgendwann ein Anfang gefunden werden.“ Ziel der Koalition sei es zudem, eine möglichst kostenneutrale Lösung für die Stadt zu erreichen. „Hier ist neben dem Land in einem besonderen Maße der Bund als zuständiger Straßenbaulastträger gefragt“, so Roth. Denn da es sich bei der B448 um eine Straße des Bundes handelt, liegt dort letztlich auch die Entscheidung.

Kritischer sieht man den Vorstoß bei der Opposition. So befürchtet BfO-Fraktionsvorsitzender Rudolf Schulz zusätzliche Arbeit für die ohnehin schon durch zahlreiche aktuelle Projekte stark belasteten Mitarbeiter der Verwaltung. „Wir können so ein Projekt ja nicht nur beim Bund anfragen und sagen macht mal“, mahnt er. Seine Fraktion wünsche sich an dieser Stelle endlich die lange geforderte Prioritätenliste.

Idee ohne Realisierungschancen?

Auch die Grünen würden eine bauliche Veränderung grundsätzlich begrüßen, ergänzt deren Fraktionschef Klaus-Uwe Gerhardt. Derzeit habe die Idee keinerlei Realisierungschancen. Das zeigten Kostenschätzungen aus dem Verkehrentwicklungsplan von 2012, die schon damals von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag ausgingen sowie die Tatsache, dass ein solches Zukunftsprojekt im bis zum Jahr 2030 laufenden Bundes verkehrswegeplan nicht vorgesehen sei. „Überdies ist die Verwaltung mit einer Vielzahl von Aufgaben ausgelastet, die eine höhere Priorität haben“, heißt es daher in einem konkurrierenden Antrag, den die Grünen eingebracht haben. Darin fordert die Fraktion, „aus finanziellen und inhaltlichen Gründen keine Vorarbeiten für eine Machbarkeitsstudie zur Untertunnelung der B448 vorzunehmen“.

Dass bis zu einer Realisierung eines solchen Vorhabens noch viele Jahre vergehen könnten, ist den Koalitionären von CDU und SPD bewusst. Das zeige etwa das Projekt „Riederwaldtunnel“, das die Stadt Frankfurt bereits seit über drei Jahrzehnten beschäftige und nun kurz vor der Vollendung stehe. Aber wenn damals vor über 30 Jahren nicht mit dem Projekt begonnen worden wäre, würde heute ein zeitnahes Ende nicht möglich sein, gibt SPD-Fraktionsvize Walter Fontaine zu bedenken. Dies zeige deutlich, dass für diesen Wunsch ein langer Atem notwendig sei.

VON THOMAS HOLZAMER

