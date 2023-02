Unbekannte bauen Lenkrad und Scheinwerfer aus

Von: Niels Britsch

Eine Serie von Autoaufbrüchen in Obertshausen beschäftigt die Polizei. © Symbolfoto: dpa

Eine Serie von Autoaufbrüchen in Obertshausen beschäftigt die Polizei. Die bislang unbekannten Täter bauen Zubehör aus den hochwertigen Fahrzeugen aus.

Obertshausen – Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag nahe der Bundesstraße 448 mehrere Autos aufgebrochen, Zubehör ausgebaut und Wertsachen gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden auf dem Parkplatz in der Leipziger Straße an der Fußgängerbrücke über die Bundesstraße bei zwei „hochwertigen Daimler-Fahrzeugen“ die Scheinwerfer fachgerecht ausgebaut und aus dem Innenraum Gegenstände entwendet.

Außerdem verschwand aus einem blauen BMW in der Frankfurter Straße das Lenkrad. Die Polizei schätzt, dass jeweils ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden ist und bittet Zeugen, sich unter der Nummer 069 8098-1234 für Hinweise zu melden. (nb)