Versiegelung und hohe Kosten

Eine Sanierung hat das stadteigene Wohnhaus in der Bachstraße 17-19 nötig. Dabei soll zudem aufgestockt werden.

Präsentiert, geplant und verkündet – die angedachte Aufstockung des städtischen Wohngebäudes in der Bachstraße 19-21 könnte doch noch gekippt werden.

Obertshausen – Das zumindest fordern die Bürger für Obertshausen (BfO) in einem Antrag für die nächste Stadtverordnetenversammlung. Demnach soll die „Planung und Umsetzung der Nachverdichtung und Aufstockung“ sofort gestoppt werden. Stattdessen soll der Fachbereich Bauen, nach dem Willen der Fraktion, bis zur Ende des Monats anstehenden Haushaltsdiskussion eine detaillierte Sanierungsplanung für das in die Jahre gekommene Gebäude vorlegen. „Eine vernünftige energetische Sanierung des bestehenden Wohnraums ist hierbei zu beachten“, lautet die Anforderung an diese Maßnahme.

Widerstand gegen die geplante Aufstockung, die mit zwei zusätzlichen Geschossen Platz für zehn zusätzliche Wohnungen schaffen soll, hatte es nach dem Bekanntwerden der Pläne vor allem von den Bewohnern des Mahrfamilienhauses gegeben. Diese fürchten unter anderem den Verlust der Grünanlage und ihrer Gärten, um Platz für die notwendigen Kfz-Stellplätze zu schaffen (wir berichteten). Zudem waren bei einer Überprüfung des Hauses asbesthaltige Materialien in den Rohrschächten entdeckt worden, die im Zuge der Arbeiten entfernt werden sollen.

„Die Ausbaupläne wurden den betroffenen Mietern nicht vorgestellt und nicht diskutiert“, kritisiert BfO-Fraktionsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat Rudolf Schulz. Für die laut städtischer Stellplatzsatzung notwendigen Parkplätze müsste ein Großteil der Grünfläche rund um das Haus versiegelt werden, die jedoch einen hohen Freizeitwert für die Hausbewohner habe. Darüber hinaus würde die ohnehin angespannte Parkplatzsituation in der Nachbarschaft durch zusätzliche Fahrzeuge – etwa von Partnern oder Kindern der künftigen Mieter – weiter verschlechtert. Auch seien die Kosten für die geplante Aufstockung nach Ansicht der „Bürger“ zu hoch, die Nachverdichtung somit nicht wirtschaftlich.

Zwingend notwendig sei es jedoch, anstehende Sanierungsarbeiten auszuführen. So muss unter anderem das Dach erneuert werden. Vor diesem Hintergrund hatte der Fachbereich Bauen ursprünglich auch die Aufstockung angeregt, nachdem die Verwaltung von den Parlamentariern den Auftrag bekommen hatte, Ideen für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Stadtgebiet aufzuzeigen.

Unterstützung dürfte der Vorstoß der BfO auch von der FDP bekommen. Deren Fraktionsmitglied Axel Kuhn verweist ebenfalls auf die geplanten Kosten der Aufstockung. Diese würde nach Rechnung der Freidemokraten je Quadratmeter Wohnfläche rund 4400 Euro kosten. „Und diese Wohnungen dann zum niedrigen Preis zu vermieten, macht aus unserer Sicht keinen Sinn“, begründet er. Zumal auch fraglich sei, wo das dafür notwendige Geld im Haushalt herkommen soll.

Die Sozialdemokraten wollen derweil von der geplanten Aufstockung nicht abrücken. „Wir brauchen dringend mehr bezahlbaren Wohnraum“, erläutert Julia Koerlin stellvertretend für ihre Fraktion. Den wollen auch die Bürger, wie Schulz betont. Dieser könnte nach Ansicht seiner Fraktion etwa auf dem Gelände der ehemaligen Fröbelschule entstehen.

VON THOMAS HOLZAMER