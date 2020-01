Wahlkampfauftakt von Bürgermeisterkandidat Manuel Friedrich: Tonne statt Papiercontainer

Ob Bürgerbeteiligung, Angebote für die Jugend oder Ärger mit illegal entsorgtem Müll. Zu diesen und vielen weiteren Themen stand Manuel Friedrich den Besuchern bei seinem offiziellen Wahlkampfauftakt Rede und Antwort.

Obertshausen - Der 33-Jährige, der als unabhängiger Kandidat ins Rennen um das höchste Amt der Stadt geht, präsentierte seinen Gästen im gut gefüllten Kleinkunstsaal des Bürgerhauses sein Programm und dabei auch Gäste zu Wort kommen, die ihre persönlichen Eindrücke zu einzelnen Themen wie der Stadtentwicklung und den angeboten in Obertshausen schilderten.

So wie Roland Pajunk. Der Obertshausener bemängelte unter anderem eine, seiner Ansicht nach, falsche Richtung, die Obertshausen beim Stadtmarketing und Infrastruktur in den vergangenen Jahren eingeschlagen habe. Als Beispiel führte Pajunk unter anderem die Schließung des einstigen Freibads sowie die Pläne für ein weiteres Gewerbegebiet ins Feld. Geht es nach Manuel Friedrich, ist es an der Zeit, das 2007 beschlossene Stadtentwicklungskonzept fortzuschreiben und an die aktuelle Entwicklung anzupassen. „Obertshausen wird sich weiter zu einer Schlaf- und Pendlerstadt entwickeln, dem müssen wir Rechnung tragen“, erläuterte er. Zudem gelte es, die Entwicklung des ehemaligen Fröbelschulgeländes und den Neubau eines gemeinsamen Rathauses schnell am Standort an der Schubertstraße schnell anzugehen.

Für den Erhalt der Lebensqualität spiele auch der Klima- und Umweltschutz eine große Rolle. Sein Ziel sei es, unter anderem die Erarbeitung des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes zu forcieren, bei Bauprojekten den Klimaaspekt noch stärker zu berücksichtigen und die Biotope im Stadtgebiet zu schützen.

Ein schnelles und entschlossenes Handeln sei auch beim Thema Kinderbetreuung notwendig, betonte er. Dabei dürften neben der Schaffung weiterer Betreuungsplätze auch das Werben um qualifiziertes Personal und die aktuell hohe Belastung der Kitateams nicht vergessen werden. Letztere gelte es zu fördern und zu stärken. Zudem wolle er sich für mehr Transparenz und eine Verbesserung bei der Platzvergabe einsetzen. „Familien brauchen Planungssicherheit und Erzieher eine Perspektive“, forderte er. Nachzubessern gelte es auch bei den Angeboten für Kinder und Jugendliche und deren Beteiligung. Letztere schreibe die Hessische Gemeindeordnung sogar vor.

Für mehr Transparenz und Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgern versprach er, die zuletzt angestoßenen Bürgerdialoge auch nach der Wahl weiterzuführen und sich darüber hinaus für neue Kommunikationswege einzusetzen. Regelmäßige Dialoge soll es im Fall seiner Wahl auch mit den örtlichen Gewerbetreibenden und Unternehmern geben. Auch die nachhaltige Förderung von Unternehmens-Neugründungen wolle er sich auf die Fahne schreiben.

Beim Thema Sauberkeit sprach sich Friedrich unter anderem für die Einführung einer Papiertonne anstelle der Container aus. Auch Parkfrust und Rasern will der unabhängige Bürgermeisterkandidat den Kampf ansagen. So gelte es etwa, eine Verbesserung der Parksituation sowie „sinn- und zweckgerichtete Kontrollen einzuführen“, versprach er.

VON THOMAS HOLZAMER