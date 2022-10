Obertshausen: Warten auf den Hopper

Von: Theresa Ricke

Teilen

Der Hopper wirbt mit Flexibilität. Die telefonische Buchung von Margot Selke ist zuletzt aber nicht immer gelaufen, wie gehofft. © Ricke

Margot Selke hat nicht nur positive Erfahrungen mit dem Hopper gemacht.

Obertshausen – Die Seniorenhilfe Obertshausen hat sich vor 25 Jahren als eine Nachbarschaftshilfe gegründet. Heute noch liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf der Gemeinschaft. Im Familienzentrum hat der Verein nun sein Büro, ist Anlaufstelle bei Fragen und hat im Erdgeschoss einen Raum für Veranstaltungen. Für viele Teilnehmer stellt sich allerdings die Frage, wie sie in die Vogelsbergstraße kommen. Seit Anfang Juli fährt der Hopper in Obertshausen. „Das Angebot wird von unseren Mitgliedern gut genutzt“, sagt Hildegard Ott, Vorsitzende des Vereins. Viele kämen mit dem Hopper zu Veranstaltungen. Wenn sie fertig sind, wartet der grün-weiße Kleinbus auch schon mal abfahrbereit auf seine Kunden. Aber nicht immer sind die Erfahrungen mit dem On-Demand-Service positiv.

Margot Selke ist regelmäßige Hopperfahrerin. Eigentlich ist sie damit zufrieden, doch zuletzt hat sie eine Stunde morgens nach der Reha in der Kälte gewartet, bis sie im Fahrzeug saß. Der Fahrer sei zu einer anderen Adresse gefahren und habe dann weiter seine Tour gemacht. Zu der 82-Jährigen ist schließlich ein anderer Fahrer gekommen. „Ich habe drei Mal dort angerufen. Wie kann es sein, dass eine falsche Adresse beim Fahrer ankommt“, wundert sie sich. Sie hätte sich gewünscht, dass der Fahrer sich bei der Zentrale meldet, wenn niemand an der Straße wartet, anstatt einfach weiterzufahren. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass der Hopper in einer anderen Straße gewartet hat, als sie telefonisch bestellt hat. Auch würde sie sich wünschen, dass die Fahrer aussteigen würden, um mit dem Rollator zu helfen. Das größte Problem sieht sie aber in der Bezahlung. „Wenn ich zum Schwimmbad fahre, nehme ich keine EC-Karte mit.“ Viele in ihrem Alter würden die Karte nur dabeihaben, wenn sie in Begleitung zur Bank gehen. Selke schlägt vor, ein 10er-Karten-System einzuführen. Das könnten Angehörige kaufen und die Senioren in die Tasche stecken. „Ich denke, der Hopper ist doch für Ältere gedacht, die nicht mehr mobil sind. Dann sollte er mehr auf sie ausgerichtet sein.“ Trotzdem ist sie zu 80 Prozent zufrieden, sieht aber noch Verbesserungspotenzial.

In der Buchung per Telefon sieht Selke grundsätzlich kein Problem. Wer kein Smartphone besitzt, muss sich mit einem Meldebogen einmalig in der städtischen Servicestelle „Besser älter werden“ registrieren lassen. Die Seniorenhilfe beantwortet fragen zu der Registrierung. Es würden auch immer wieder Senioren zu dem Thema anrufen. Auch wenn jemand nicht persönlich den Meldebogen abgeben kann, bekomme er bei der Seniorenhilfe Unterstützung, sagt Ott: „Wer uns eine Vollmacht ausstellt und diese mit dem Personalausweis zu uns bringt, muss sich nicht selbst auf den Weg machen. Wir füllen den Bogen aus und kümmern uns um die Registrierung.“

Insgesamt freut sich Ott über den Hopper. Es sei schon lange ein Traum der Seniorenhilfe gewesen, dass es ein Angebot gibt, mit dem auch abgelegene Straßen erreicht werden können. Das Prinzip des Hopper sei „eine sehr gute Idee“. Die Vorzüge seien die individuelle Buchungsmöglichkeit und die Barrierefreiheit. Auch mit dem Rollstuhl kann der Hopper benutzt werden.

Der große Wunsch von Hildegard Ott ist es, dass der Hopper auch ortsübergreifend unterwegs wäre. Ein Wunsch, den auch schon andere Fahrgäste des Hopper geäußert haben (wir berichteten). Für viele Mitglieder der Seniorenhilfe ständen regelmäßig Besuche im Ärztezentrum in Mühlheim an. Fachärzte sind oft in Offenbach. „Unsere Helfer sind häufig bereit, auch Fahrten aus Obertshausen hinaus zu übernehmen, aber der Vorstand hat beschlossen, dass das die Ausnahme sein soll“, sagt Ott. Marcell Biederbick, Projektleiter bei der kvgOF für den Hopper, hatte gegenüber unserer Zeitung anklingen lassen, dass er sich eine Testphase für ortsübergreifende Fahrten vorstellen könnte. So könnte der Hopper eine Lücke schließen.