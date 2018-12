Wasserpreise steigen wieder

Obertshausen - Ein Jahr ist es her, dass die Stadtwerke Obertshausen den Trinkwasserpreis gesenkt haben. Ab dem kommenden Jahr müssen die Bürger wieder tiefer in die Tasche greifen. Von Thomas Holzamer

Duschen, Waschen, Garten wässern – insgesamt rund 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser haben die Obertshausener zwischen 2015 und 2017 pro Jahr durchschnittlich verbraucht. Und von diesem Gesamtverbrauch geht das Beratungsbüro Schüllermann und Partner auch in seinen Berechnungen für die Wasserversorgung durch die Stadtwerke Obertshausen für die kommende Planungsperiode bis 2021 aus.

Nachdem die Stadt die Preise für Frischwasser im vergangenen Jahr dank Überschüssen aus den vorherigen Jahren auf 1,31 Euro je Kubikmeter senken konnte, sollen diese zum Jahresbeginn wieder deutlich steigen. Die dementsprechende Änderung der Wasserversorgungssatzung haben die Stadtverordneten nun beschlossen. Lediglich die Fraktion der Bürger für Obertshausen stimmte gegen die Erhöhung der Trinkwassergebühr.

Nach dieser kostet ein Kubikmeter Trinkwasser ab dem 1. Januar 1,53 Euro – ein Anstieg von 22 Cent (rund 14,3 Prozent). Weitere Preissteigerungen sind auch für die beiden Folgejahre – auf 1,60 Euro, je Kubikmeter für 2020 und auf 1,66 Euro für 2021 – vorgesehen.

Grund für den Anstieg sind nicht zuletzt die steigenden Wasserbezugspreise, die nach Auskunft des Zweckversorgungsverbands in den kommenden drei Jahren von aktuell 0,45 auf 0,54 Euro je Kubikmeter 2021 (2019: 0,49 Euro, 2020: 0,52 Euro) steigen, erläutert der Erste Stadtrat Michael Möser in seiner Sachdarstellung. Auch die steigenden Kosten für Personal – 2,5 Prozent pro Jahr – schlagen sich auf den Trinkwasserpreis nieder.

Besinnliche Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt in Obertshausen: Bilder Zur Fotostrecke

So gehen die Planer allein für das kommende Jahr von rund 2,09 Millionen Euro Gesamtkosten aus, die die Stadt über die Gebühren einnehmen muss. Drei Prozent davon trägt die Stadtkasse als Anteil für Löschwasser, der übrige Betrag muss nach dem kommunalen Abgabengesetz (KAG) durch die Gebühren finanziert werden. Dieses, so erinnert der Erste Stadtrat, verpflichtet die Städte und Gemeinden dazu, die Gebührensätze so zu bemessen, dass die Kosten der jeweiligen Einrichtung – in diesem Fall der Stadtwerke Obertshausen – gedeckt werden. Liegen die tatsächlichen Kosten später unter den geplanten Beträgen, müssen die Kostenüberdeckungen in den darauffolgenden fünf Jahren ausgeglichen werden, was wie beispielsweise im vergangenen Jahr zu einer Senkung der Wassergebühren führt.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa