Geldautomaten gesprengt und im Cabrio geflüchtet

Obertshausen - In der Nacht zum Mittwoch sprengten zwei Unbekannte den Geldautomaten der Commerzbank in der Beethovenstraße. Die Täter entkamen in einem Cabrio. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein lauter Knall riss heute Nacht die Obertshausener aus dem Schlaf, als zwei Räuber den Bankautomaten in der Commerzbank an der Beethovenstraße aufsprengten. Wie die Polizei mitteilt, muss sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden gegen 01.30 Uhr ereignet haben. Die genaue Schadenshöhe an Gebäude und Automat sowie der entwendete Geldbetrag werden laut Polizei derzeit ermittelt.

Die Tat blieb nicht unbemerkt. Zeugen wollen gesehen haben, wie sich die zwei Männer anschließend mit einem Audi Cabrio mit Stuttgarter Kennzeichen davon machten. Beide Täter werden zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und schmächtig beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet. Einer trug eine Skimaske, der andere einen Kapuzenpulli.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die etwas über den Diebstahl sagen können. Gesucht wird auch nach einem dunklen Audio Cabrio mit einem "S" vorne im Kennzeichen.

Zeugen melden sich bei der Kripo unter 069/80981234. (ror)

Archivbilder