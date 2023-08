Obertshausener Kultursommer begeistert Groß und Klein mit vielfältigem Programm

Von: Michael Prochnow

Teilen

Für gute Stimmung auf dem Obertshausener Kultursommer am Sportzentrum sorgt die Band „Hot Stuff“. © prochnow

Am Familientag des Kultursommers gab es ein vielfältiges Programm für Kinder. Abends heizte dann die Band „Hot Stuff“ den Besuchern ein.

Obertshausen – Mitten im saftigen Grün des Sportzentrums, am Graben auf der Südseite des Hauptplatzes, thront eine massive Hüpfburg. Das aufgeblasene Gebilde mit einem fröhlichen Clown auf dem Giebel, weißt schon aus der Ferne den Weg. Auf dem Rasen sind sonst die Ferienspiele der Kinder- und Jugendförderung. Nun gehört die Wiese dem Kultursommer Obertshausen.

Der Familientag war bereits im vergangenen Jahr ein Erfolg. Und auch am Samstag herrschen ideale Bedingungen für einen Ausflug mit den Kleinen, für die und deren Eltern der Kultursommer ein buntes Programm bereithält.

Mit einer Engelsgeduld warten vor allem Mädchen, bis sie am Tisch mit dem knallroten Tischtuch Platz nehmen dürfen. Dann beweisen sie noch einmal Ausdauer, während eine junge Frau kunstvolle Ornamente um die Augen und auf die Wangen malt. Ein ganzer Katalog von Motiven liegt aus, da steht der Nachwuchs vor der Qual der Wahl.

Mehr Bewegung erfordern die Spielgeräte gegenüber. Dort kegelt so manches Kind oder schiebt Spielsteine auf dem Shuffleboard. Mütter und Väter loben indes auch die Tatsache, dass das Kulturamt auf heimische Dienstleister setzt und die Agentur Farbenfroh für die Veranstaltung engagiert hat.

Einen Tag als Schmetterling: Auf dem Gelände können sich die kleinsten Schminken lassen. © Prochnow, Michael

Das Hausener Unternehmen ist bundesweit aktiv, bildet junge Leute zu Veranstaltungskaufleuten aus und beschäftigt Honorarkräfte genauso wie Puppenspieler. Bernd Schmidt vom Limburger Puppentheater vermag sein Publikum mit einfachen Mitteln zu gewinnen, führt mit Hase, Affe und Schaf Streitgespräche, bei denen die jungen Zuschauer stets einbezogen sind.

Stärken die Familien sich am Mittag mit Limo, Kaffee und Kuchen, servieren Mitglieder von Kickers Obertshausen am Abend Wurst vom Grill und Pommes, Pils, Radler und Apfelwein. Das passt zu „Hot Stuff“, einer prominenten und erfahrenen Band, die schon mit Udo Lindenberg und Chris Norman tourte. Ihre Lieder und Sängerin Ina Morgan bringen den Disco-Sound der Siebziger- und Achtzigerjahre inklusive professioneller Lichtkunst auf die Bühne – und damit bei vielen Gästen Erinnerungen an diese Epochen zurück.

Die Musik genießen sie in tiefen Liegestühlen oder an Garnituren auf dem Kleinfeld gleich am Eingang der städtischen Anlage. Erst gegen Ende des Auftritts nutzen viele Besucherinnen und Besucher die Fläche zu Füßen des Sextetts zum Tanzen. Das Areal ist sehr gut besucht, die Stimmung ausgelassen. (Michael Prochnow)

Der Kultursommer am Sportzentrum geht am kommenden Freitag mit einem Open-Air-Konzert des „Hausener Bub” Marco Pleil und DJ Hoppel & Ohms im Waldpark Sainte Geneviève des Bois an der Tempelhofer Straße weiter.