Obertshausener warten auf neuen Straßenbelag

Obertshausen – Langsam und fast ein wenig ängstlich fährt der Fahrer eines Kleinwagens über den Schotterbelag der offenen Stelle an der Kreuzung der Gumbertsee- mit der Dreieichstraße. Von Thomas Holzamer

Doch nicht jeder hält sich an das in diesem Abschnitt vorübergehend auf zehn Stundenkilometer reduzierte Tempolimit, weiß Jörg Engelhardt. „An der Kreuzung kommt es immer wieder zu bedenklichen Verkehrsituationen, weil die Autofahrer diesem großen Loch ausweichen“, berichtet er. Dies gelte ebenso für die Kreuzung der Gumbertsee- mit der Tempelhofer Straße, wo sich die Fahrbahnschäden bis in den Kreuzungsbereich hinein erstrecken.

Seit Wochen gehöre das bis zu sechs Zentimeter tiefe Loch an der Dreieichstraße bereits zum Straßenbild und die Baustelle sei verwaist. „Vergessen, kein Geld, oder eine neue Methode, um den Verkehr zu beruhigen, sprich zu verlangsamen?“, so die nicht ganz ernst gemeinte Frage Engelhardts. Der kritisiert, Letzteres werde durch den geöffneten Straßenbelag zwar erreicht, „aber denkt hier in der selbsternannten ,Kleinstadt mit Herz‘ auch mal jemand an die Fahrradfahrer, oder an die Menschen mit Kinderwagen oder Rollstuhl, die über die Straßen wollen?“, fragt er sich und verweist dabei auch auf „zahllose Löcher“ in den Straßen im Ortsteil Hausen, von denen eines auch inmitten eines Zebrastreifens liege.

Dass die Arbeiten am Fahrbahnbelag derzeit ruhen, bestätigt die Stadtverwaltung. Der Grund für den Stillstand ist jedoch ein anderer, erläutert Erster Stadtrat und Baudezernent Michael Möser. So hänge die Fertigstellung der Ende vergangenen Jahres von einem beauftragten Unternehmen begonnenen Arbeiten vor allem von der Witterung ab. Denn, um die Asphaltdecke aufzubringen, dürfen die Außentemperaturen nicht zu niedrig sein. Ansonsten kühlt das Asphaltgemisch zu schnell ab, was die Verarbeitung beeinträchtigt.

Hinzu komme, dass gerade zum Jahresbeginn viele Produzenten die kalten Wintermonate und die damit verbundene niedrigere Nachfrage nach Asphalt dazu nutzen, ihre Produktionsanlagen von Grund auf zu überholen und zu reinigen, erläutert er. Das führe dazu, dass Asphalt im Januar nur schwer zu bekommen sei und verfügbares Material daher zuerst für dringend notwendige Arbeiten verwendet werde.

Die Arbeiten an der Kreuzung Gumbertsee- und Dreieichstraße werden jedoch alsbald möglich beendet, informiert der zuständige Fachbereich. Bis dahin gilt an dieser Stelle weiterhin das vorübergehende Tempolimit von zehn Stundenkilometern. Die Reduzierung der Geschwindigkeit soll gefährliche Situationen verhindern und stelle sicher, dass auch beim Überfahren der Schwelle kein Schaden an den Reifen und Achsen der Autos entstehe.