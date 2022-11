Obertshausenerin Doris Keller gibt nach jahrelangem Engagement keine Kurse mehr

Teilen

Bürgermeister Manuel Friedrich überreicht Doris Keller (zweite von links) einen floralen Gruß sowie ein Präsent zum Abschied. © Christina Schäfer/Stadt Obertshausen

Nach mehr als drei Jahrzehnten hört Doris Keller als Kursleiterin bei der Volkshochschule in Obertshausen auf.

Obertshausen – Sport gehört zu ihrem Leben einfach dazu. Doris Keller ist nicht nur selbst sportlich unterwegs, sondern hat auch zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unterschiedlichen Kursen angeleitet. Diese hat sie beim Volksbildungswerk und später nach der Rekommunalisierung bei der städtischen Volkshochschule (vhs) gehalten. Auch für die Turngemeinde Obertshausen (TGO) sowie die Turngesellschaft (TGS) Hausen war sie als Übungsleiterin im Einsatz. Nun hat sie entschieden: Es ist genug. Seitdem macht sie nur noch Sport für sich selbst. Für ihren Einsatz als Kursleiterin beim Volksbildungswerk und der vhs Obertshausen haben ihr Bürgermeister Manuel Friedrich, Fachbereichsleiterin Jürgen Hofmann und vhs-Mitarbeiterin Natalia Calaciura gedankt.

Wie es begann: Mitte der 80er Jahre schwappte die Welle der Fitness und Aerobic mit Ikonen wie Jane Fonda nach Deutschland über. Die damals 37-jährige Doris Keller aus Obertshausen brachte den Trend zum Volksbildungswerk. Im Januar 1986 fand die erste Stunde „Gymnastik am Vormittag für Frauen“ in der Sporthalle an der Rodaustraße statt. „Mit moderner Musik halten wir unseren Körper fit und beweglich“, lautete die Beschreibung. Seitdem hat die Obertshausener Ikone für Gesundheit und Fitness zahlreiche Kurse angeleitet. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich einiges geändert. Keller ist stets am Puls der Zeit geblieben und hat sich neue Trainingsmethoden angeeignet. Allerdings haben Teilnehmende verraten: Der Musik aus ihren Anfängen sei sie immer treu geblieben.

Wohlgefühlt hat sich Keller in vielen Sportarten: Leichtathletik, Funktionsgymnastik, Tanz und Bewegung – sogar den Rettungsschwimmer hat die engagierte Sportlerin gemacht. „Nur keine Ballspiele“, gibt sie offen zu.

Nach mehr als 36 Jahren geht Doris Keller nun in den Ruhestand, um künftig mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. „Es hat immer Spaß gemacht, sonst hätte ich es gar nicht gemacht“, sagt Keller rückblickend.

Unlängst fand ihre letzte Übungsstunde, jetzt für die Volkshochschule Obertshausen, aber immer noch in der Sporthalle Rodaustraße statt. „Wir sind Doris Keller sehr dankbar für ihr langjähriges Engagement und ihre Treue gegenüber der Volkshochschule Obertshausen, sie war stets eine beliebte Kursleiterin und lebt für die Fitness“, sagt Jürgen Hofmann, Fachbereichsleiter Sport, Kultur und Bildung.

„36,5 Jahre sind eine lange Zeit, in dieser konnten die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer immer auf Doris Keller zählen. Der gesamte Magistrat der Stadt Obertshausen wünscht ihr eine gute Zeit mit ihrer Familie und weiterhin so viel Kraft und Elan für ihre privaten Wünsche“, sagt Bürgermeister Manuel Friedrich. tr

Qualifizierte Kursleiter und -leiterinnen sucht die vhs für ihren Gesundheitsbereich und für Kochkurse. Für die Leitung der Gesundheitskurse ist Erfahrung vonnöten. Fragen beantwortet das Team der vhs unter 06104 7034114 oder per E-Mail an vhs@obertshausen.de.