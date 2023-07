Obertshausens Musikschulleiter Dietmar Schrod verabschiedet sich in Ruhestand

Von: Michael Prochnow

Dietmar Schrod, langjähriger Leiter der Obertshausener Musikschule © Prochnow, Michael

Jahrzehnte lang leitet Dietmar Schrod die Musikschule in Obertshausen. Nun gibt er sein Amt ab. Ganz zur Ruhe setzen wird er sich aber nicht.

Obertshausen – Die Stadt verliert ein markantes Gesicht, die Musikschule ihre Seele und das Team seinen Chef: Dietmar Schrod geht. Nicht in einen gewöhnlichen Ruhestand, der langjährige Leiter der städtischen Einrichtung kommt noch etlichen Verpflichtungen nach. Aber sein Büro im ersten Stock des Rathauses an der Beethovenstraße bleibt vorerst verwaist.

Weil bekanntlich „niemand so ganz“ geht, bleibt der Rödermärker so manchem Dirigentenpult in der Region treu. „Und eigentlich bin ich schon mehr Obertshäuser als ...“ Schöne Augen muss er ihnen nicht mehr machen, in der „liebenswerten Kleinstadt“ ist sein Engagement für die Musikausbildung legendär. Von einem „Glücksgriff“ ist immer wieder die Rede, wenn das Gespräch auf die Verpflichtung Schrods für die neue Abteilung des Volksbildungswerks fällt.

Am 1. November 1988 hatten die Stadtverordneten einstimmig für das Angebot gestimmt und Schrod verpflichtet. Noch ganz genau hat er seinen Schreibtisch vom ersten Tag vor Augen: Ein Telefon, ein Notizblock, ein paar Stifte und eine Vormerkliste mit 40 Namen, die sich für einen Kurs interessierten und zurückgerufen werden wollten. „Dabei hatte ich überhaupt keine Ahnung von Verwaltung“, gesteht der Verabschiedete. Dann beginnt der Mann mit dem Vollbart zu schwärmen. Von seinem „größten Förderer in der Verwaltung“, Walter Kretschmer. „Wir haben immer in kürzester Zeit Lösungen gefunden, es gab nie einen Disput.“ Zunächst galt es, Lehrkräfte zu verpflichten und Übungsräume zu suchen.

Im Geiste verneigt sich Schrod auch vor dem VBW-Team mit seinem Vorsitzenden Georg Köppler, dem damaligen Bürgermeister Robert Roth, der heutigen Ehrenbürgerin Hildegard Bühl und Kurt Formhals, dem Initiator der Beruflichen Schulen: „Sie nahmen Einfluss und waren eine unschätzbare Hilfe“, sagt Schrod.

Er selbst organisierte und leitete immer mehr Kultur- und Musikreisen, die Schülerzahl stieg auf mehr als 1250, die Musikschule war nach nur fünf Jahren die größte im Rhein-Main-Gebiet. 1993 beschäftigte sie sieben Hauptamtliche, doch Anfang der 2000er gab es keine Neueinstellungen mehr, dafür ein „hysterisches Sparen“, der Leiter bekam Gegenwind zu spüren. Die Politik kritisierte die hohen Zuschüsse für den gewichtigen VHS-Spross.

„Bildungsinstitut oder Unterrichtsvermittlungsanstalt?“, fragte der Direktor damals provozierend, Kinder und Eltern protestierten im Sitzungssaal. Der Entschluss zur Re-Kommunalisierung 2018 war der entscheidende Schritt in die richtige Richtung, betont der Musiker. „Investitionen in den Nachwuchs sparen später“, argumentiert er für eine qualifizierte Ausbildung am Instrument. Sie sollte „keine freiwillige Leistung“ sein, Schrod zählt sie zur „kulturellen Grundversorgung“. Für eine verantwortungsvolle Planung würde er darum nur mit Hauptamtlichen arbeiten wollen. Und stets plädierte er für die Arbeit im Ensemble. „Musik macht man nicht im stillen Kämmerlein, sondern zusammen“.

Dietmar Schrod ist ein waschechter Orwischer, 1959 in Urberach geboren und mit Rodauwasser getauft. Als Zwölfjähriger begann er, im Musikverein Posaune zu lernen, die fand seine Oma „einfach toll“. Dank namhafter Lehrer und mithilfe seines Freundes, des Klarinettisten Klaus Schwarzkopf, fand er den Weg in Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt. An der Musikhochschule bestand er seine Prüfung mit Bravour.

Der Name Schrod tauchte fortan im Opernhaus, im Rundfunk- und in gefragten Tanzorchestern und Jazz-Formationen auf. Schließlich wagte Dietmar Schrod den Sprung aufs Dirigentenpodest und ans Lehrerpult. Künftig führt er noch Werksorchester und Big Band der Firma Karl Mayer sowie Ensembles in Rodgau und Dreieich. Mehr als 15 Jahre leitete der Musikdirektor zudem die Kulturhalle in seiner Heimatstadt. (Von Michael Prochnow)