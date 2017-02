Esel-Markt praktisch leer gefegt

Obertshausen - In diesen Tagen hat bereits das zweite Schulhalbjahr begonnen. Für Viertklässler und ihre Eltern heißt das, höchste Eisenbahn, um die Weichen für die weitere Schullaufbahn zu stellen. Die Hermann-Hesse-Schule (HHS) in Obertshausen gab mit ihrem Tag der offenen Tür eine Entscheidungshilfe. Von Michael Prochnow

Esel sind teuer geworden! Weil die Chinesen sie essen und besser zahlen als die Afrikaner, die sie als Lasttiere bräuchten! „Der Esel-Markt ist praktisch leergefegt“, unterrichtet die Geografie-Lehrerin. Was nehmen Papa und Mama vom Besuch in der Gesamtschule mit nach Hause? Natürlich die Erkenntnis, „man lernt nie aus“. Wie die helle Funkenflut entsteht, sollten sie ihren Sprösslingen daheim aber schon noch erklären können: Die winzigen Eisen- und Magnesium-Späne reagieren über der heißen Flamme des Bunsenbrenners, erläutern die Acht- und Neuntklässler im Chemieraum die Experimente. Schüler waren es auch, die am Eingang freundlich grüßten und eine Führung durch das Gebäude anboten. Vorbei an Kaffee und Kuchen in der Mensa und allerlei Informationen stießen die Gäste auf die Schulleitung mit der frisch gebackenen Direktorin Ulrike Trede-Ellendt an der Spitze, mit dem Pädagogischen Leiter Dietmar Bormann und Gymnasialzweigleiter Anthony Hayes. Im Erdgeschoss präsentierten sich auch Elternbeirat und Förderverein mit ihren Aktivitäten.

Keine Frage, wer als ehemaliger Schüler am Samstag mit dem Nachwuchs durch seine alte Penne zog, erkannte diese kaum wieder. Die allermeisten Pauker von damals haben den Ort Richtung Ruhestand verlassen, nur wenige bekannte Gesichter waren auszumachen. Auch in Ausstattung und Ausrichtung hat sich die Einrichtung stark verändert. Gleich mehrere Computerräume sind mit aktueller Technik gefüllt, dort vermittelt zum Beispiel Said Chkirda viel Spaß, indem er die künftigen IT-Spezialisten neue Umlaufbahnen für die Erde und andere Planeten kreieren lässt.

Nebenan wirbt Melissa Mäder für die Schule als Trägerin des Gütesiegels Hochbegabung. Eine vierköpfige AG aus Lehrkräften spürt Mädchen und Jungen mit hohem Intelligenzquotienten auf und unterbreitet eigene Angebote. Die älteren können als Young Leaders in Berlin eine Woche mit Uniprofessoren und Politikern sozial- und naturwissenschaftliche Themen diskutieren – und daheim darüber berichten.

Die Sozialarbeiterin ist offiziell nur für Haupt- und Realschüler zuständig. Auch für Gymnasiasten führt Andreas Bach ein Soziales Training, um das Miteinander der Teenager zu fördern. Das sei gegen Ende des Schuljahrs sinnvoll, wenn Klassen vor der Zusammenlegung stehen, erläuterte der Pädagoge. Kooperation und Verständnis füreinander seien ebenfalls lernbar. Bach und seine Kollegen trainierten diese Fähigkeiten, indem zwei Schüler mit einem Stift ein Motiv zeichnen, Wut, Angst, Schmerz, Langeweile, Freude und andere Gefühle entsprechenden Zeichnungen zuordnen sollten. Dicke Bretter bohrten Begabte im Werkraum, Kreative formten Pizza und Plätzchen aus Mehl, Salz und Farbe im Kunst-Saal. Nicht nur die Adresse zahlreicher Kurse der Musikschule liegt im Hause „Hermann Hesse“. Die rührige Abteilung des Volksbildungswerks nutzte die Gelegenheit und warb für ihren Instrumenten-Unterricht. Und für die Bläserklassen.