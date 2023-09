50 Jahre Mayer-Hochhaus

Teilen

Das Mayer-Hochhaus an der Bieberer Straße 2 wurde vor 50 Jahren bezogen. Jährlich feiern Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels ein gemeinsames Sommerfest. © prochnow

Vor 50 Jahren wurde das Mayer-Hochhaus mit begehrtem Werkswohnraum fertiggestellt

Obertshausen – Mit ihm war das Viertel komplett: Das Hochhaus Bieberer Straße 2 war das dritte seiner Art und das letzte unter den Gebäuden, die vom heimischen Wirkmaschinen-Hersteller Karl Mayer errichtet wurden. Das ist jetzt 50 Jahre her. Aber das war nicht der einzige Grund für die Bewohnerinnen und Bewohner, kräftig zu feiern – denn die gute Gemeinschaft trifft sich schließlich jedes Jahr zum gemütlichen Beisammensein an der Hütte im Garten ihrer Wohnanlage.

Diter Gerstner-Stevens stammt aus Österreich, hatte in Reutlingen Textiltechnik studiert und schon für einen Betrieb in dieser Branche gearbeitet, als er von Ingo Mayer, einem der drei Söhne des Obertshausener Firmengründers, für die Firma Mayer abgeworben wurde. „Aber ich komme nicht, ohne eine Wohnung zu haben”, forderte der junge Ingenieur damals. Kein Problem für ein Unternehmen von Weltruf, der Mayer-Personalchef führte den damals 33-jährigen Gerstner-Stevens durch alle Wohnungstypen des Gebäudes.

Der Alpenländer mit Wurzeln in England und Kanada und seine Ehefrau wählten eine Einheit im sechsten Stockwerk – mit Blick auf die Morgensonne und einer tollen Aussicht über den ganzen Ort. „Und dazu noch der Glockenklang der St.-Thomas Morus-Kirche”, schwärmt der ehemalige Mayer-Mitarbeiter, der heute sein Rentnerdasein in vollen Zügen genießt. „Aber damals war ich eigentlich nur auf meine Arbeit fokussiert, das Drumherum habe ich kaum noch in Erinnerung”, sagt er.

Heute engagiert sich Gerstner-Stevens als Vorsitzender des Hausbeirats und unterstützt die Verwaltung. Mit Werner Ankert, Walter Schirholz, Alen Simokovic und Dieter Schmidt leitet er Sitzungen, bereitet Anschaffungen vor oder organisiert das jährlich stattfindende Sommerfest. Für ihr Jubiläumsfest haben sie auch die Pergola auf der Wiese mit einem neuen Blechdach versehen, Bänke im Schatten der großen Eichen aufgestellt und ein Zelt aus der Nachbarschaft übernommen.

Schirholz, der in Kroatien aufgewachsen ist, bereitete Spanferkel und Lamm zu, andere Helfer brutzelten Steaks und Würstchen, die Frauen hatten Salate zubereitet und Kuchen gebacken. Die Bewohnerschaft ist ähnlich bunt wie 1973, als 24 deutsche Familien beim Einzug im Frühjahr durch Matsch wateten und über Bretter kletterten, sieben kamen aus der Türkei, sechs aus dem ehemaligen Jugoslawien, zwei aus Spanien und ein Ehepaar aus Österreich.

„Alle kennen sich.” Schirholz erläutert das mit den vielen persönlichen Kontakten und Freundschaften im Haus. In der „2” haben oft die Kinder der einstigen Mieter die heutigen Eigentumswohnungen übernommen. In den anderen beiden Blocks der „Mayer-Skyline” an Eichen- und Buchenweg sei dieser Zusammenhalt nicht so ausgeprägt, beobachtet der Grillmeister. „Wenn‘s zu anonym ist, wird‘s kritisch”, weiß er von anderen Objekten.

„Drei Millionen D-Mark hat die Firma damals in die Anlage investiert”, ist ihm zu Ohren gekommen, „heute ist sie wohl ein Vielfaches wert”. Auf jeder der acht Etagen befinden sich zwei Vier- und zwei Drei-Zimmer-Wohnungen sowie ein Appartement mit einem Wohn- und Schlafraum, Kochnische und Bad, macht 40 Einheiten, in denen derzeit 70 Menschen und vier kleine Hunde zu Hause sind. Zu 70 Prozent leben die Eigentümer in ihrer Immobilie.

Auf dem Festplatz in der südlichen Ecke des 4 000 Quadratmeter großen Geländes trafen sich jetzt nicht nur Leute aus dem Hochhaus. Auch die Anwohnerinnen und Anwohner der Einfamilienhäuser am Eichenweg waren eingeladen. „Wir pflegen ein sehr gutes Verhältnis”, sagt Schirholz. Einige der Hausbesitzer haben auch Gebäck mitgebracht und an der Theke angepackt: „Wir helfen uns gegenseitig”. (Michael Prochnow)