Neue Beleuchtung: Omega-Tunnel wird in den Osterferien gesperrt

Von: Theresa Ricke

Der Omega-Tunnel in Obertshausen wird auf LED-Leuchten umgestellt. Dafür wird er in den Osterferien teilweise voll gesperrt.

Obertshausen – Der Omega-Tunnel in Obertshausen wird im April in zwei Phasen komplett für den Verkehr gesperrt: von Montag, 3. April, bis einschließlich Donnerstag, 6. April, sowie zwischen Dienstag, 11. April, bis einschließlich Freitag, 21. April. Nach einer Sperrung des Tunnels für dringende Bauarbeiten im Jahr 2021 ist nun wieder eine Vollsperrung erforderlich. Der Omega-Tunnel muss für die Umrüstung der Beleuchtung für den Straßenverkehr geschlossen werden. Die Zeit der Sperrung wird außerdem dazu genutzt, erstmals nach mehr als 20 Jahren die kompletten Markierungen im Tunnel zu erneuern.

Omega-Tunnel in Obertshausen musste 2021 schon gesperrt werden

Vor 25 Jahren – im Sommer 1998 – hat der Bau des Omega-Tunnels, der zentral auf der Hauptdurchgangsstraße und zwischen den beiden Stadtteilen liegt, begonnen. Seitdem blieb das Bauwerk größtenteils verschont von Sperrungen. Nun kündigt die Stadt eine zweite Sperrung innerhalb von drei Jahren an. „Vor zwei Jahren mussten wir schnell handeln. In der Fahrbahndecke hatte sich damals eine Blase gebildet, in der sich auch Grundwasser gesammelt hatte. Heute können wir die Baumaßnahme im Omega-Tunnel planen – eine Vollsperrung ist für die Arbeiten dennoch erforderlich“, teilt Bürgermeister Manuel Friedrich mit.

Im viel befahrenen Omega-Tunnel im Herzen Obertshausens wird die Beleuchtung erneuert. Dazu muss der Tunnel während der Osterferien zeitweise gesperrt werden. Auch die Fahrbahnmarkierungen werden aufgefrischt. © Iding

Den Tunnel nur halbseitig zu sperren sei aufgrund der anstehenden Arbeiten nicht möglich, teilt die Stadt nach Besichtigungen der Verwaltung mit den ausführenden Firmen und auch der Feuerwehr mit. „Um die Einschränkungen für den Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten, wird die Sanierung in den Osterferien erfolgen“, sagt Erster Stadtrat Michael Möser.

Die Sperrung werde über das Osterwochenende zum Teil aufgehoben, kündigt Möser an. Dann könne der Verkehr von Obertshausen nach Hausen und umgekehrt fließen. Jedoch bleibe die Tunnelöffnung von und zur Brühlstraße gesperrt.

Omega-Tunnel in Obertshausen: Neue LED-Leuchten sollen Strom sparen

Während der Sperrung können Fachleute die neuen Straßenmarkierungen vornehmen. Es werden 900 Meter Längsmarkierungen und Pfeilmarkierungen neu auf der Straße aufgebracht. Dabei arbeiten die Fachleute mit Thermoplastik, da dies haltbarer sei als Farbe, teilt die Stadt mit.

Die Umrüstung der Beleuchtung kann parallel dazu erfolgen. Die aktuelle Beleuchtung falle laut Stadt in die Kategorie „Stromfresser“. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung habe gezeigt, dass durch die Umrüstung von 400-Watt-Natriumdampflampen auf LED-Leuchten 44 Prozent der elektrischen Leistung eingespart werden. Statt der 172 vorherigen Lampen in verschiedenen Stärken wird der Omega-Tunnel dann durch 157 LED-Leuchten mit jeweils 280 Watt beleuchtet.

Vollsperrung des Omega-Tunnels in Obertshausen über Osterfeiertage aufgehoben

Für Kraftfahrzeuge, die von der einen Seite des Tunnels auf die andere Seite müssen, bleibt während der Sperrung des Omega-Tunnels in den Osterferien nur die Umgehungsstraße, da es keine weitere Möglichkeit gibt, die Bahnschienen zu queren. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen. Die Untertunnelungen für Radverkehr und Fußgänger bleiben offen, teilt die Stadt weiter mit.

„Wir bitten um das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger sowie aller Verkehrsteilnehmenden. Wir informieren frühzeitig über die geplante Sperrung in den Osterferien, sodass niemand davon überrascht ist“, sagt Rathauschef Friedrich. Trotz der Vollsperrung blieben die Geschäfte und Betriebe zu den jeweiligen Tunnelseiten für Kundinnen und Kunden erreichbar, heißt es abschließend aus dem Rathaus. (Theresa Ricke)