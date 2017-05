Parlament entscheidet über Zukunft des Volksbildungswerks

Im Rathaus an der Schubertstraße wird am kommenden Donnerstag über die Zukunft des Volksbildungswerks entschieden.

Obertshausen - Ganz oder gar nicht? Oder doch nur ein bisschen? Drei Zukunftsvarianten für das Volksbildungswerk (VBW) Obertshausen sowie deren jeweilige Auswirkungen auf dessen künftige Arbeit und den städtischen Haushalt waren es, die der Magistrat nach dem Willen der Stadtverordnetenversammlung prüfen sollte. Von Thomas Holzamer

Zur Diskussion standen dabei die Fortführung der Arbeit des Volksbildungswerks in seiner bisherigen Form als Verein, die Rekommunalisierung der Abteilung Volkshochschule (Vhs) ohne Musikschule oder die komplette Rückeingliederung des Volksbildungswerks mit Vhs und Musikschule. Auch eine Empfehlung seitens der Verwaltung zur Beschlussfassung hatten sich die Parlamentarier gewünscht. Diesem Prüfauftrag war die Verwaltung nachgekommen. So konnte Fachbereichsleiter Jürgen Hofmann den Mitgliedern des Sport-, Kultur- und Bildungsausschusses sowie des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses diese Ergebnisse präsentieren.

Demnach würde die Fortsetzung der Arbeit des Volksbildungswerks in der bisherigen Form als Verein einen jährlichen Zuschussbedarf von 268 000 sowie 30 000 Euro für das Kita-Projekt seitens der Stadt bedeuten. Diese Beträge seien für die Finanzsituation in 2016 und 2017 ausreichend, für das kommende Jahr müsse allerdings eine Kostensteigerung berücksichtigt werden, erläuterte Hofmann. Hinzu kämen voraussichtlich weitere Kosten, da die Arbeit des Geschäftsführers künftig nur noch hauptamtlich mit einer halben Stelle geleistet werden könne. Die Nachteile dieser Variante lägen beim geringen Einfluss der Stadt auf die Angebotsinhalte des Volksbildungswerks. Lediglich über den Finanzbedarf bestehe eine geringe Steuerungsmöglichkeit.

Im Falle der Rekommunalisierung der Vhs mit Fortführung der Musikschule als Verein blieben die Gesamtkosten nahezu gleich. So würden der Finanzbedarf der Vhs im städtischen Haushalt mit 33.600 Euro und der Zuschussbedarf für die Musikschule mit 265.000 Euro zu Buche schlagen. Die zwei Vollzeitstellen bei der Vhs – eine davon mit gesenkter Stundenzahl – würden in diesem Fall in die Verwaltung integriert. Als Nachteile dieser Teillösung nannte Fachbereichsleiter Jürgen Hofmann den zusätzlichen Aufwand für einen neuen Vertragsentwurf mit dem Verein und ein vermutlich erhöhten Zuschussbedarf für die Neuorganisation Musikschule.

Dritte Variante und zugleich Empfehlung das Magistrats an die Stadtverordneten, ist die Eingliederung beider Teile des Volksbildungswerks in den Fachbereich Sport, Kultur und Bildung. Eine dementsprechende Beschlussvorlage für die kommende Stadtverordnetenversammlung hat Bürgermeister Roger Winter eingebracht. Mit der Rekommunalisierung würden die elf hauptamtlichen Mitarbeiter – zehn Vollzeit- und eine Teilzeitstelle – in die Verwaltung übernommen. Die Kosten für die Stadtkasse blieben in diesem Fall identisch zu teilweisen Lösung, so das Ergebnis der Prüfung. Statt des Zuschusses bekäme auch die Musikschule ein eigenes Produkt im Haushalt, für das eben jene Kosten von 265 000 Euro veranschlagt würden. Positiv auswirken könnte sich diese Lösung auf die Zuschüsse, die vom Land und vom Kreis für die Arbeit des Volksbildungswerkes gezahlt werden. So sei beispielsweise unter dem Dach der Stadt eine bessere Einzel-Projektförderung durch das Land Hessen möglich, erläutert Hofmann. Gleichzeitig erreiche man maximale Synergieeffekte beim Personaleinsatz. Und Magistrat und Stadtparlament könnten die Geschicke des Volksbildungswerks direkt steuern. Der bisherige Verein soll in diesem Fall in einen Förderverein umgebaut werden, der sich künftig um die Spendengewinnung kümmert.

In der Stadtverordnetenversammlung am kommenden Donnerstag, 18. Mai, soll die Entscheidung fallen. Angesichts positiver Signale aus den Fraktionen und der einstimmigen Beschlussempfehlung der Ausschüsse dürfte dies reine Formsache sein.