„Personal ist heute Gold wert“: So geht es der Gastronomie in Obertshausen

„Seeblick“ & „Nachtwächter“

Hohe Einkaufspreise und Mitarbeitermangel: Bald kommt für die Obertshausener Gastro-Betriebe „Seeblick“ und „Nachtwächter“ das dritte Problem dazu.

Obertshausen - Fürs Geschäft von Ludmilla Kurylenko ist der ausklingende Sommer schlecht. Denn bei Regen und Kühle kommen weniger Gäste auf die Terrasse des „Seeblick“ am Angelsee von Obertshausen. Doch fürs Nervenkostüm der Wirtin des Restaurants, die alle „Milla“ rufen, könnte das schlechte Wetter gut sein. Denn die Bewirtschaftung ihrer Terrasse ist Saisonbetrieb, und dafür benötigt sie zusätzliche Mitarbeiter. „Aber die bekommen wir nicht. Personal ist heute Gold wert.“

Für Kurylenko trifft zu, was in Deutschland tausende Gastronomen beklagen: keine Mitarbeiter. Im Januar hatte der Branchenverband Dehoga vor einer verschärften Lage in der Sommersaison und der damit verbundenen Außengastronomie gewarnt.

+ „Seeblick“-Chefin Ludmila Kurylenko. © gerth

So war es auch im „Seeblick“: Weil Wirtin Kurylenk zwei Saisonkräfte fehlten, zog sie sich selbst Arbeitskleidung an und ging in den Service. Acht Kräfte umfasst das „Seeblick“-Team, dazu kommen Kurylenko und ihr Mann Athanasios Zaras. Weil auch ihr Sohn Ruslan mit anpackt, „haben wir den Sommer halbwegs überstanden.“

Personalmangel? Nicht bei Markus Schmid. Der 31 Jahre alte Wirt des „Nachtwächter“ in der Ortsmitte von Obertshausen spricht selbstbewusst davon, dass er eine Nachfrage von Mitarbeitern habe. Ab September bietet er deswegen auch Mittagstisch an. Dass anderswo Kollegen über verlorenes Personal während der Coronakrise klagen, begründet Schmid so: „Die haben ihre Leute schlecht bezahlt und ausgepresst.“

+ „Nachtwächter“-Chef Markus Schmid sagt: Das Image der Gastronomie-Branche ist schlecht. Aus diesem Grund hätten viele Betriebe auch Probleme, gutes Personal zu finden. © GErth

18 Kräfte arbeiten im „Nachtwächter“, angesichts langer Bärte und Tattoos könnte diese Belegschaft auch eine Hardrock-Kneipe betreiben. Aber es ist eine der am besten gebuchten Gastwirtschaften der Stadt mit gehobener, regionaler Küche und einem Chef, der nicht müde wird, den Teamgeist und den Spaß bei der Arbeit zu loben. „Ich habe während der Corona-Zeit keinen Mitarbeiter verloren.“ Sein Angebot als Arbeitgeber ist etwa: Azubis bekommen Umzugshilfe und Tipps beim Abschluss von Versicherungen.

Gastronomie leidet unter Preissteigerungen bei den Lebensmitteln

Doch Schmid und Kurylenko haben auch gemeinsame Sorgen: die infolge des Kriegs in der Ukraine drastisch gestiegenen Beschaffungspreise. So kostete ein 10-Liter-Kanister Rapsöl in der Spitze 48 Euro. Und der Preis für 2,5 Kilogramm Cherrytomaten schoss bis auf 32 Euro (aktuell 16). Die „Seeblick“-Wirtin berichtet von einer Verfünffachung des Preises für Paprikaschoten. „Wir können diese Steigerungen nicht so an die Kunden weitergeben“, sagt sie. „Dann kommt niemand mehr.“ Ein paar Cent Steigerungen, das musste reichen. Gerade jetzt. Denn Eltern von Schulanfängern, die die drastisch gestiegenen Preise für Schulranzen, Schultüte, Turnschuhe, Hefte und Stiftemappe stemmen müssen, sparen beim Restaurantbesuch. Doch wer weniger einnimmt, kann nicht mit guten Gehältern Personal locken. Ein Teufelskreis.

Dabei droht das dicke Brett für Gastronomen noch: Ab 2024 sollen sie wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen, bisher liegen sie wegen der Coronakrise und Ukraine-Krieg bei 7 Prozent. Markus Schmid ist ratlos, wenn er dazu etwas sagen soll. Preise anheben? „Das zahlt kein Gast mehr.“ Doch die Mitarbeiter dürften auch nicht unter den Mehrkosten leiden. Was tun? Schwierig.

Mit mehr Qualität gegen die Krise in der Gastronomie-Branche Die Gastronomie-Branche kämpft schwer. Doch das habe nichts damit zu tun, dass es zu viele Betriebe geben soll, sagt Kerstin Junghans, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Branchenverbandes Dehoga Hessen. „Ein massives Überangebot von Gastronomie in Frankfurt und Offenbach kann ich mit Blick auf zum Teil Leerstände von Gewerbeimmobilien nicht pauschal bestätigen.“ Vielmehr sei es mit Blick auf die dringend erforderliche Attraktivitätssteigerung der Innenstädte notwendig, neue Konzepte zuzulassen und in der Komplexität des Gesamtgefüges mit Einzelhandel und Kultur neu zu denken. „Anders veröden die Innenstädte mehr und mehr.“ Kerstin Junghans sagt aber auch, dass an der ein oder anderen Stelle auch eine Qualitätssteigerung der Gastrokonzepte dazugehöre. Dafür habe ihr Verband das Programm „Business Excellence Weiterqualifizierung“ aufgelegt. In fünftägigen, kostenpflichtigen Seminaren sollen Gastwirte besser werden in Bereichen wie Finanzierung oder Lebensmittelhygiene.

Kurylenko wirkt beim Thema Mehrwertsteuer sogar regelrecht verzweifelt. Sie muss die Preise anheben, sagt sie. „Die Frage ist, ob die Gäste das mitmachen.“ Denn die Inflation hört ja nicht einfach so auf. Und dann sagt sie leise: „Ich habe Angst vor dem Winter.“ (Steffen Gerth)

