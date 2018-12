Planungen für neues Jugendzentrum laufen

Raumknappheit herrscht im in die Jahre gekommenen Juz an der Bahnhofstraße.

Obertshausen - Alt, marode und nur noch zum Teil nutzbar – das Jugendzentrum (Juz) an der Bahnhofstraße hat schon deutlich bessere Tage gesehen und auch ein Außengelände für Aktivitäten im Freien fehlt dem bei Kinder und Jugendlichen beliebten Treff im Stadtteil Obertshausen. Von Thomas Holzamer

Schon länger beschäftigt das Thema bereits die Politik. Seit einer Brandschutzbegehung im Jahr 2004 darf nur noch das Erdgeschoss genutzt werden. Ein Neubau an anderer Stelle soll mittelfristig Abhilfe schaffen. Denn eine Sanierung des vorhandenen Gebäudes wäre nach Angaben der Verwaltung nicht mehr wirtschaftlich. Auf Wunsch der Stadtverordnetenversammlung hatte der Magistrat infrage kommende Standorte und nötige Investitionen geprüft und im vergangenen Jahr im Sozialausschuss vorgestellt.

Nun möchte das Bündnis aus CDU und SPD das Projekt ins Rollen bringen und den Magistrat mit vergleichenden Planungen für zwei der damals präsentierten möglichen Standorte beauftragen. Beide Areale liegen in unmittelbarer Nähe zur Hermann-Hesse-Schule – eines direkt neben deren Sporthalle, das andere angrenzend an die Albrecht-Dürer-Straße. Für die räumliche Nähe zu den weiterführenden Schulen hatte sich das Team der Jugendförderung ausgesprochen, um die bereits enge Vernetzung von Schule und Sozialarbeit noch weiter ausbauen zu können. Bei den Planungen sollen unter anderem die Kosten für den Bau und den späteren Betrieb eines Jugendzentrums auf den beiden Arealen ermittelt werden. Die entsprechenden Planungsmittel in Höhe von 200. 000 Euro seien im aktuellen Doppelhaushalt bereits eingeplant, erläutert Klaus Broutschek (CDU) in der jüngsten Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschusses.

Bedenken wegen der Kosten hat hingegen die Opposition. Die Stadt müsse bereits viel in die Sanierung des Bürgerhauses investieren und auch das geplante Familienzentrum und ein neues Rathaus seien notwendig, erinnert FDP-Fraktionsmitglied Matthias Krug. „Es bringt uns nichts, wenn wir viel Geld für die Planung eines neuen Jugendzentrums ausgeben und dann keines da ist, um es auch zu bauen“, wendet er ein. Hin und her gerissen sei seine Fraktion, gesteht der Fraktionschef der Bürger für Obertshausen, Rudolf Schulz. Denn auch die Bürger sehen einen dringenden Bedarf. „Wir tun uns schwer, dem Antrag nicht zuzustimmen, aber haben Bauchschmerzen, weil wir nicht genug Geld für alles sehen“, befürchtet Schulz.

Als wichtige Entscheidungshilfe für die Stadtverordneten sieht dagegen SPD-Fraktionsvorsitzender Manuel Friedrich den Vergleich zwischen den zwei möglichen Standorten, auch wenn ein neues Juz erst in ein paar Jahren gebaut werde. Zudem könne man mit einer fertigen Planung auch auf künftige Förderprogramme kurzfristig reagieren, ergänzt Hildegard Ott (CDU).

Auch bei den Grünen sieht man den Bau eines neuen Juz derzeit nicht finanzierbar. Stattdessen will die Fraktion eine Machbarkeitsstudie mit dem Ziel beauftragen, ein vorhandenes städtisches oder kreiseigenes Gebäude unter Umständen doppelt zu nutzen, um zeitnah Abhilfe zu schaffen. Über beide Vorschläge sollen die Stadtverordneten heute abstimmen.