Reparaturen am Kanalnetz meist ohne Erdarbeiten

Obertshausen - Ran an die Rohre heißt es noch bis zum Sommer in zahlreichen Straßen beider Stadtteile. Dort werden die Kanäle saniert. In den meisten Fällen ist das mit dem kostengünstigen Inliner-Verfahren möglich, nur an wenigen Stellen muss gegraben werden. Von Thomas Holzamer

Ein offener Kanaldeckel, daneben ein Lkw und ein breiter Schlauch, der langsam in den unterirdischen Schacht gesenkt wird – viel bekommen die Passanten von der Sanierung des Teilstückes eines Abwasserkanals nicht mit. „Minimalinvasiv“, heißt ein Fachbegriff aus der Medizin. Dabei werden Operationen dank hochmoderner Technik nur mit kleinsten Schnitten in den Körper des Patienten durchgeführt. Als „Auge“ für den Chirurgen fungiert dabei das Endoskop. Eine vergleichbare Technik kommt auch bei der Überprüfung und Instandhaltung des städtischen Kanalnetzes zum Einsatz. Rund 75 Kilometer ist dieses lang und etliche Abschnitte davon sind mittlerweile in die Jahre gekommen.

So ergab die Überprüfung der Abwasserkanäle und -leitungen einen Sanierungsbedarf im Wert von rund sieben Millionen Euro, wie Erster Stadtrat Michael Möser auf Anfrage erläutert. Deswegen wurde mit Hilfe von Kamerabefahrungen eine Prioritätenliste erstellt, bei der alle geprüften Kanäle dem Schadensgrad nach bewertet wurden. Ziel ist es, alle Teilstücke wieder dicht zu bekommen, sodass kein Abwasser ins Grundwasser gelangen kann.

Mit den umfangreichen Sanierungsarbeiten hat die Stadt bereits begonnen. Seit 2014 sind jährlich 500.000 Euro an Investitionen für die Kanalarbeiten eingeplant. Bis zum Sommer stehen noch einige Straßenzüge auf dem Arbeitsplan. Die Kanalsanierungsarbeiten bis dahin erstrecken sich auf die Bereiche Bahnhofsplatz, Bahnhofstraße, Brüder-Grimm-Straße, Brühlstraße, Dreieichstraße, Franz-Liszt-Straße, Friedrichstraße, Fünfhäusergasse, Heusenstammer Straße, Im Niederfeld, Klar-Mayer-Straße, Kirchstraße, Lessingstraße, Ludwigstraße, Max-Planck-Straße, Meininger-Platz, Mozartstraße, Omega-Tunnel, Rhönstraße, Ringstraße, Schillerstraße, Schulstraße, Wilhelm-Leuschner-Straße, Waldstraße und Wilhelmstraße.

An den meisten Stellen kommt dabei das sogenannte Inline-Verfahren, das ohne aufwendige Erd- und Asphaltarbeiten auskommt. Dabei wird ein mit Kunstharz getränkter Schlauch in den Kanal eingezogen. Dieser wird im bereits vorhandenen Rohr mit Hilfe von Druckluft aufgebläht und härtet dort innerhalb weniger Stunden aus. So kann zwischen der Rohrwand in dem Inliner keine Feuchtigkeit mehr entstehen oder gar Wasser austreten. Schäden wie Risse oder undichte Verbindungen werden beseitigt. Ein zusätzlicher Vorteil dieses Rohres im Rohr ist, dass dieses keine klassischen Muffenverbindungen hat und so dem Wurzeleinwuchs von Pflanzen dauerhaft entgegengewirkt. Auch die Fließgeschwindigkeit der Abwässer erhöht sich im glattwandigen Inliner. Die Straße wird dabei in der Regel nicht geöffnet.

Jedoch ist dies nicht bei allen Kanälen möglich, zum Beispiel wenn der Durchmesser des Kanals zu klein ist. In diesem Fällen helfe nur eine „hydraulische Erneuerung“, so Möser. Dies sei beiden geplanten Arbeiten in der Hans-Böckler-Straße, Dr.-Bruder-Straße und der Rosenstraße der Fall.

In der Regel versuche die Stadt bei aufwendigen Arbeiten mehrere Baumaßnahmen zu einer zusammenzufassen. So könnte bei einer Kanalauswechslung auch eine grundhafte Erneuerung der Straße vorgenommen werden. Dies war in der Vergangenheit aufgrund der fehlenden Straßenbeitragssatzung nicht möglich, erläutert der Erste Stadtrat. Geplant ist eine solche Kombination im Zeitraum bis 2019 beispielsweise in der Bürgermeister-Kämmerer-Straße.