Sänger geben im Kappellenhof ein Konzert mit Operetten aus Europa und Südamerika

Von der Stimme verzaubert: Opernsänger Walter Castillo begeistert die Zuhörer. Zu seinem Repertoire gehörte etwa Puccinis „Nessun Dorma“. © prochnow

Im Kapellenhof in Hausen kamen Operetten-Fans auf ihre Kosten. Hier sangen die Opernsänger Graciela, Alperyn Walter Castillo und Sol Crespo Lieder wie „Nessun Dorma“ oder „O mio babbino caro“.

Obertshausen – Einen Sommernachtstraum stellen sich die meisten Operetten-Fans etwas anders vor, zumindest etwas trockener als die Version im Kapellenhof. Trotz Dauerregen feierten Initiatoren und Gäste die Idee, die im Kaffee K geboren wurde, und die Stimmen mit viel Applaus: Der bekannte Opernstar Graciela Alperyn gewann ihre Schüler Walter Castillo und Sol Crespo für einen stimmungsvollen Abend in dem Patio im Herzen Hausens.

Arkaden, Erker, viel Grün und die kleinen Tische laden zum Verweilen ein – der Kapellenhof wäre ein lauschiges Plätzchen für einen warmen Sommerabend. Doch die verbliebenen Geschäfte wie auch das Café schließen zeitig. Vereine nutzen den attraktiven Platz nur selten, fürchten den Zorn der Bewohner in der Anlage und drumherum.

Kornelia Kokoric ist die Inhaberin des beliebten Treffpunkts, gibt heimischen Künstlerinnen und Künstlern immer wieder Gelegenheiten, Bilder und Skulpturen auszustellen. Opernsängerin und Dozentin Graciela Alperyn gehört zu den regelmäßigen Besucherinnen und Besuchern des Hauses und gewann die Gastronomin sofort für den Vorschlag, bekannte Operetten aus Europa und Südamerika zum Besten zu geben.

Insgesamt 130 Gäste fanden sich im Kapellenhof ein

130 Freundinnen und Freunde der klassischen Musik boten die Organisatorinnen Plätze unter Pavillons und Zelten, im geöffneten Café und dem Weinladen. Wirtin Kokoric fürchtete, reihenweise Absagen, als das nasse Wetter angekündigt wurde. Doch keine einzige Anmeldung wurde zurückgezogen, stattdessen schauten während des Programms immer wieder neugierige Nachbarn und Passanten rein.

„Im Prater blühen die Bäume“, eröffnete Walter Castillo den Reigen, Sol Crespo folgte mit Puccinis „O mio babbino caro“. Gemeinsam stimmten sie Flotows „Letzte Rose“ an, mit dem Viljaslied aus Lehars „Lustiger Witwe“. Mit dem temperamentvollen „Dia que me quieras“ von Gardel verabschiedeten sich die Stars im Duett in die Pause.

Auch im zweiten Teil bauten sie auf Lehar, ergänzt durch Werke von Webber, Verdi und Jaques Offenbach. Zum Finale gesellte sich Lehrerin Alperyn hinzu, das Trio schmetterte „Funiculi Funicola“. Castillo glänzte zuvor mit Puccinis „Nessun Dorma“ und mit dem gewaltigen „O sole mio“, Crespo gefiel mit Verdis „Caro Nome“ und Offenbachs „Les oiseaux“.

Auftritte sind geprägt von einem familiären Charakter

Gut abgestimmt trotz knapper Proben klang die „Barcarole“ aus Hofmanns Erzählungen, kraftvoll das „Granada“, mit dem sich Castillo verabschiedete. Die Auftritte waren geprägt von einem familiären Charakter, die Ausführenden kennen und schätzen sich. Und welcher Ort wäre für das Experiment besser geeignet, als das Haus von Kornelia Kokoric, die den Abend mit ihrem Team, viel Offenheit und Elan ermöglichte.

Dass es ohne Unterlass regnete, kam auch ihnen zugute, in lauer Sommernacht wären wohl zu viele Passanten ohne Anmeldung erschienen, die Bewirtung wäre deutlich schwieriger ausgefallen, bestätigte die Gastronomin. Vielleicht gelingt es mit einem solchen Engagement, der „neuen Mitte“ Hausens wieder mehr Leben einzuhauchen. m