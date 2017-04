Lkw kracht in Autos von Helfern: Acht Monate auf Bewährung

Obertshausen - Ein Sattelzug raste am 1. August 2015 auf der A3 in eine abgesicherte Unfallstelle und verletzte elf Einsatzkräfte teils schwer. Jetzt fiel das Urteil gegen den Fahrer. Von Thomas Holzamer

Ein Knall, Knirschen und dann überall Trümmer – diesen Tag Anfang August 2015 wird wohl kein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Obertshausen jemals vergessen. Bei einem nächtlichen Einsatz auf der Autobahn „A3“ rast ein Lastwagen in eine Unfallstelle, an der Feuerwehleute gerade Verletzte aus deren Autos befreien. Der Sattelzug kracht in die Fahrzeuge der Helfer, ein Rettungsfahrzeug wird zur Seite geschleudert, ein Polizeiauto wird stark beschädigt, von einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr ist kaum etwas übrig. Der Fahrer des Gerätewagens Logistik/Technische Hilfeleistung (GW-L/TH) ist eingeklemmt, muss mit schwerem Gerät aus der Kabine befreit werden. Elf Menschen sind verletzt, drei von ihnen schwer.

„Es ist wirklich wie im Film, das Leben zieht vorbei mit einem Höllenlärm“, drückt wenige Tage nach dem Unglück Stadtbrandinspektor Markus Widczisk seine Empfindungen aus. Und dann sei da plötzlich Stille gewesen. „Als ob jemand Stopp gedrückt hat, oder den Filmstreifen abschneidet“, beschrieb es Widczisk damals.

Mehr als anderthalb Jahre sind seither vergangen, vergessen hat diesen Tag wohl keiner der Beteiligten. Auch nicht der Fahrer jenes Sattelzugs, gegen den inzwischen ein Verfahren eröffnet worden war. Jetzt fiel vor dem Amtsgericht Offenbach ein Urteil. Nicht abschließend habe geklärt werden können, ob der Mann aus Unachtsamkeit oder Übermüdung in die Unfallstelle krachte. Das Gericht verurteilte den Fernfahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem billigte es vier Nebenklägern ein Schmerzensgeld zu, über dessen Höhe ein Zivilgericht entscheiden muss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die physischen Wunden der verletzten Feuerwehrleute sind verheilt. Psychisch befänden sich einzelne noch in Behandlung, um das Erlebte zu verarbeiten, bestätigt der stellvertretende Stadtbrandinspektor Leith Aissa. Die Hilfe bei der Aufarbeitung in der Zeit danach habe sehr geholfen. Bereits am Unfallort kümmerte sich ein auf die Psychosoziale Notfallversorgung spezialisiertes Kriseninterventionsteam (KIT) um die Einsatzkräfte. Und in den darauffolgenden Wochen wurden Brandschützer, Rettungsdienstmitarbeiter und Polizisten in Gruppengesprächen psychologisch betreut, berichtet Aissa. Auch für die Partner der beteiligten Feuerwehrleute und jene Kameraden, die am Einsatztag nicht mit auf der A3 waren, war das Angebot offen. Nicht zuletzt dieser Nachbetreuung sei es zu verdanken, dass sämtliche Kameraden das Geschehene so gut verarbeitet hätten, ist sich Aissa sicher. „Alle, die in dieser Nacht dabei waren, fuhren danach weiter mit zu unseren Einsätzen auf die A3“, sagt der stellvertretende Stadtbrandinspektor. Vergessen werden die ehrenamtlichen Retter diesen Einsatz zwar nicht, von ihrem Ziel, Menschen in Notsituationen zu helfen, lassen sie sich aber nicht abbringen.

Zudem können die Mitglieder der Einsatzabteilung bald wieder auf ihren GW-L/TH zurückgreifen. Das Ersatzfahrzeug soll voraussichtlich im Mai ausgeliefert und in den Dienst gestellt werden.