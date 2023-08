Sauberkeit und Sicherheit auf Obertshausens Spielplätzen erfordert ständige Arbeit

Teilen

Mit Spezialfolie bezogen sind die Spielgeräte auf dem „Feuerwehr“-Spielplatz an der Friedhofstraße. Das soll unter anderem vor Graffiti schützen. © p

Die Spielgeräte auf dem Feuerwehr-Themenspielplatz in Obertshausen sind dieser Tage mit Graffiti und Vandalismus hemmenden Spezialfolien bezogen worden.

Obertshausen – Die Spielgeräte auf dem Feuerwehr-Themenspielplatz an der Friedhofstraße sind dieser Tage unter anderem mit Graffiti und Vandalismus hemmenden Spezialfolien bezogen worden. 27 öffentliche Spielplätze gibt es in Obertshausen. Dafür verantwortlich ist das städtische Spielplatzmanagement im Fachdienst Landschaft und Spielraum, der von Corinna Pestka geleitet wird.

Dieser hat auch neue Federspielgeräte für den Spielplatz am Rembrücker Weg angeschafft. Dort haben nun Pferd, Bär und Delfin zum Wippen ihren Platz gefunden. Auch der Spielplatz an der Albrecht-Dürer-Straße hat eine neue Attraktion: Einen Kaufladen, in dem es sich schön spielen lässt.

Und die nächsten Projekte stehen schon an: So wird am Feuerwehr-Spielplatz in den nächsten Tagen auch noch die Kletterwand der großen Spielkombination foliert – dann ist die dortige Umgestaltung abgeschlossen. Und es steht die Sanierung des „Rutschenhügels“ im Beethovenpark an. Dazu ist eine Teilsperrung des Spielplatzes vom 18. bis 22. September erforderlich.

Ein immer wiederkehrendes Problem auf Obertshäuser Spielplätzen sind Schmierereien und Vandalismus. „Leider mussten wir gerade in jüngster Zeit immer wieder beobachten, dass es zu Verschmutzungen und Graffitis auf den städtischen Spielplätzen kommt“, klagt Rathaus-Chef Manuel Friedrich. Auch das Müllaufkommen dort steige, sobald es wärmer wird. Dabei seien Mülleimer an den Spielplätzen ausreichend vorhanden. Und dennoch: „Unmengen von Kippen, Essensresten, zerbrochene Glasflaschen, Medikamente, Pizzakartons oder auch benutzte Windeln finden wir auf den Spielplätzen vor“, ärgert sich auch Corinna Pestka. Das locke Ungeziefer an und sei letztlich auch eine Gefährdung für spielende Kinder. Oft finde sich der Müll sogar direkt neben einer leeren Mülltonne, sagt die Fachdienstleiterin.

Fünf Tage in der Woche ist das Team des Spielplatzmanagements im Einsatz – dabei steht jeden Tag die Reinigung der Spielflächen im Waldpark und im Beethovenpark sowie auf dem Spielplatz an der Schubertstraße an. „Diese Spielplätze sind in Obertshausen am beliebtesten und deswegen legen wir darauf besonderen Wert“, erläutert Corinna Pestka. Auch die Kontrolle der Spielgeräte hinsichtlich ihrer Sicherheit fällt in den Aufgabenbereich des Spielplatzmanagements. Alleine für die Reinigung und Sichtkontrolle der mehreren hundert Spielgeräte benötigten zwei Personen vier volle Arbeitstage. Das hat zu Folge, dass die bauliche Unterhaltung sowie Instandhaltungsarbeiten nur noch schwer zu stemmen ist.

„Deshalb appellieren wir, die Plätze ordentlich zu verlassen und erinnern daran, dass auf den Spielplätzen entsprechend der Gefahrenabwehrverordnung ein Rauch- und Alkoholverbot herrscht“, mahnt Bürgermeister Friedrich. Bei Zuwiderhandlungen drohte ein Bußgeld.

Noch bis Ende September ist in Obertshausen ergänzend zur Polizei, Stadtpolizei und Freiwilligem Polizeidienst die City-Streife im Einsatz. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes schauen auch auf Spielplätzen nach dem Rechten. Dort treffen sie auch regelmäßig auf Gruppen von Jugendlichen, die sie dann auffordern, die Plätze zu verlassen. did