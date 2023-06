Gemeinsamer Gottesdienst von drei Gemeinden aus Mühlheim und Obertshausen

Von: Theresa Ricke

„Taufe verbindet“: Unter diesem Motto planen (von links) Kornelia Kachunga (Waldkirche), Annika Theophil (Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde) sowie Martina und Ralf Grombacher (Friedensgemeinde) einen Gottesdienst. © Ricke

In Mühlheim werden bereits über Gemeindegrenzen hinaus Gottesdienste gefeiert. Zu einem besonderen Anlass beteiligt sich jetzt auch die Waldkirche aus Obertshausen.

Mühlheim/Obertshausen – Durch die getönten Fensterscheiben der Kirche im Gemeindezentrum Markwald fällt buntes Licht auf vier musizierende Pfarrerinnen und Pfarrer. Annika Theophil sitzt am Klavier, Ralf Grombacher spielt Gitarre und Martina Grombacher und Kornelia Kachunga singen. Sie bereiten einen gemeinsamen Tauferinnerungsgottesdienst ihrer drei Gemeinden vor: der Evangelischen Friedensgemeinde Mühlheim und Dietesheim, der Evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde aus Markwald und der Evangelischen Kirchengemeinde Obertshausen aus der Waldkirche. Der Titel des ersten gemeinsamen Gottesdienstes, der auf dem Außengelände des Gemeindezentrums Markwald am 25. Juni gefeiert wird, lautet „Taufe verbindet“ – nicht nur die Menschen mit Gott, sondern auch die Gemeinden.

Rund um den Johannistag feiert die evangelische Kirche in Deutschland die Taufe. Durch Veranstaltungen in zahlreichen Gemeinden soll die Verbundenheit untereinander gestärkt, die regionale Zusammenarbeit gefördert und die Landeskirchen verbunden werden. Diesen Gedanken folgen auch die drei Gemeinden aus Mühlheim und Obertshausen. Die vier Pfarrerinnen und Pfarrer erläutern die Bedeutung der Taufe: Sie stehe für den Eintritt in die Gemeinde und behalte stets ihre Gültigkeit, sagt Martina Grombacher – auch beim Austritt aus der Kirche oder wenn jemand konvertiert. „Die Taufe wird von allen großen christlichen Kirchen anerkannt und verbindet so die ganze Christenheit“, sagt die Pfarrerin.

In der Praxis sei die Verbindung aber manchmal nicht so stark, ergänzt ihr Ehemann Ralf. Eltern entscheiden für ihre Kinder, dass sie Teil der Gemeinde werden. Dann liege es an den Eltern und den Paten, die christliche Erziehung fortzusetzen. „Aber der Kontakt kann nach der Taufe auch abbrechen“, sagt Grombacher. Der Tauferinnerungsgottesdienst bietet eine Möglichkeit, den Kontakt wiederherzustellen – zu Gott und zu der Gemeinde.

Getauft wird am 24. Juni nicht, da jede Gemeinde eine eigene Liturgie habe, wie sie neue Mitglieder aufnimmt. Doch jeder Anwesende bekommt eine Einzelsegnung. „Jeder bekommt die Zusage Gottes: ‘Du bist mein geliebtes Kind’“, sagt Kornelia Kachunga. Diese Worte unter freiem Himmel zu spenden, sei besonders schön, sagt Annika Theophil. „Wir befinden uns direkt unter Gott“, sagt sie. Auf dem Gelände des Gemeindezentrums bietet sie schon Taufen im Freien an. Nun haben sie sich für diesen Ort entschieden, um Platz für so viele Besucher wie möglich zu haben und Raum für den Segen zu schaffen.

Der Gottesdienst soll so gestaltet werden, dass jede Gemeinde vertraute Elemente wiederfindet. Das soll hauptsächlich durch die Musik transportiert werden, die allen Pfarrern sehr wichtig ist. Bei den Stilrichtungen unterscheiden sich die Vorlieben der Gemeinden: In Obertshausen werde viel Lobmusik gespielt, die in Mühlheim keine Rolle spielt. Dort würden mehr Stücke aus dem Gesangsbuch verwendet. „Wir haben eine schöne Mischung gefunden“, sagt Kachunga, die sich freut, dass ihre Kollegen sich so wie sie auf Neues einlassen wollen. Vorurteile würden häufig dadurch entstehen, dass etwas unbekannt bleibt und es keinen Austausch gebe. „Wir sehen die Chance in den Nachbarschaftsräumen und wollen uns für andere Gemeinden öffnen“, sagt die Obertshausener Pfarrerin. Die Ortsgemeinde werde dadurch nicht an Bedeutung verlieren, sondern würde im Gegenteil von einer großen Gemeinde profitieren. Martina Grombacher berichtet, dass gemeindeübergreifende Gottesdienste in Mühlheim schon regelmäßig stattfinden. Annika Theophil ergänzt: „Wir wollen andere als Bereicherung sehen.“ (Theresa Ricke)

Gottesdienst im Grünen

am Sonntag, 25. Juni, um 10.30 Uhr in Mühlheim Markwald, Anton-Dey-Straße 99.