Klingelnde Vereinskasse: VSOG hofft auf Trainingsparcours

Einen möglichen Gewinn aus der „Klingelnden Vereinskasse“ würde der VSOG in die Anschaffung eines festen Trainingsparcours unter anderem für die Welpenschule investieren. © prochnow

Die Finalisten der von Holzland Becker und unserer Zeitung ausgerufenen Aktion „Klingelnde Vereinskasse“ stehen fest. Welcher der zehn Obertshausener Vereine wie viel von den ausgelobten 7500 Euro für sein Projekt bekommt, entscheiden die Leser per Internet-Abstimmung. Wir stellen die zehn Vereinsprojekte vor. Heute: der Verein für Schutz- und Gebrauchshunde.

Obertshausen – Bildung ist (fast) alles. Das gilt auch für kleine Hunde. Folgen sie den Anweisungen ihres Frauchens oder Herrchens, bringt das auch mehr Sicherheit für die Menschen in ihrem Umfeld. „Mit unserer Welpenstunde legen qualifizierte Trainerinnen und Trainer eine Basis für ein gutes Miteinander“, sagt die Vorsitzende des Vereins für Schutz- und Gebrauchshunde (VSGO), Kerstin Müller. Dazu braucht der Verein Geräte, die auf dem Übungsgelände installiert werden sollen.

Ab der neunten Woche können die jungen Hunde an der Welpenstunde teilnehmen, sagt Übungsleiterin Constanze Schwab. Allerdings: „Der Schwerpunkt liegt auf der Unterrichtung der Hundebesitzer oder der gesamten Familie”, betont die Trainerin, denn die Menschen müssen ihrem Schützling zeigen, wo es lang geht.

„Wichtig ist uns, dass die Hunde sozial verträglich gegenüber Menschen und Artgenossen sind,“ unterstreicht die Übungsleiterin. Dabei sei die Zeit bis zur 16. Lebenswoche, die sogenannte Prägungsphase, sehr wichtig. Darum werden in dieser Zeit die angeborenen Instinkte und die Motorik gezielt gefördert.

„Der Verein möchte Hunde haben, die sich im Alltag gut benehmen können, Menschen wie Artgenossen gegenüber”, fasst Constanze Schwab zusammen. Das Miteinander-Tollen sei ebenfalls von großer Bedeutung, das Sich-Ausprobieren, andere Hunde nicht zu fest zu beißen, schließlich ein guter Grundgehorsam. Sie vermittelt ferner, „wie spiele ich richtig mit dem Tier, wie erlange ich Leinenführigkeit”. Holger Roß, Obmann für Ausbildung und Sport im VSGO, bringt es auf den Punkt: „Wir bilden eigentlich nicht die Hunde aus, sondern Frauchen und Herrchen“.

Für die Welpenstunde baut das Trainerteam mühevoll jede Woche die Geräte individuell auf und wieder ab. „Wir wünschen uns einen festen Parcours, der jederzeit genutzt werden kann und der alle Sinne der Welpen trainiert sowie ihre Motorik fördert”, konkretisieren die Frauen. Und weiter: „Durch die verschiedenen Trainingssituationen soll der Welpe selbstsicher werden und allen Alltagssituationen gelassen begegnen.”

Der Vorstand plant, eine kleine Hängebrücke aus Holz zu spannen, eine Hindernisstrecke aufzubauen, auf der die Hunde ihre Geschicklichkeit ausprobieren können, eine Welpenschaukel sowie ein Klettergerüst, auf denen sie Mut und Selbstbewusstsein gewinnen.

Der Verein am Rembrücker Weg bietet Einzeltraining mit dem Ziel Begleithundeprüfung BgH 1 bis 3, Gruppenarbeit, Turnierhundesport, Obedience (Gehorsam) und Rallye-Obedience. Eine Spiel- und-Spaß-Gruppe läuft für Vierbeiner ab dem 6. Monat und dient dazu, in den Hundesport reinzuschnuppern. Geplant ist auch ein Kurs für Erste Hilfe am Hund.

Der Verein für Schutz- und Gebrauchshunde wurde am 29. August 1985 gegründet, seit 1994 unterhält er ein eigenes Vereinsheim, das die beliebte Gaststätte Remedy beherbergt. Nach der Corona-Zeit mit vielen Austritten erlebte die Gruppierung einen großen Schub und zählt jetzt mehr als 100 Mitglieder, davon zwei Dutzend Jugendliche. In der Kreisgruppe 4 bilden die Obertshausener die Gemeinschaft mit den meisten jungen Leuten. Für die Mädchen und Jungen gibt es übers Jahr verteilt drei bis vier spezielle Trainingseinheiten, ein Zeltlager, Ausflüge, sie basteln Hundespielzeug und nehmen an anderen Workshops teil.

Infos: Die Welpenstunde ist samstags ab 14.45 Uhr auf dem VSGO-Vereinsgelände, vsg-obertshausen.de