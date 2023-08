Trotz Antisemitismus-Affäre: Obertshausener Landtagskandidatin hält an Treffen mit Aiwanger fest

Von: Julius Fastnacht

Teilen

Laura Schulz, Landtagskandidatin der Freien Wähler aus Obertshausen. © Julius Fastnacht

Hubert Aiwanger steckt in einem Antisemitismus-Skandal - und die Freien Wähler Hessen laden ihn zum Wahlkampftermin. Mit dabei ist Laura Schulz aus Obertshausen.

Obertshausen – Trotz Antisemitismus-Vorwürfen gegen Hubert Aiwanger hält Laura Schulz von den Freien Wählern weiter an ihrem Wahlkampftermin mit dem Bundesvorsitzenden der Partei fest. Gemeinsam mit Engin Eroglu, Chef der Freien Wähler in Hessen, plant die Obertshausener Landtagskandidatin für Samstag, 2. September, ein Treffen mit Bayerns stellvertretendem Ministerpräsidenten. Unter dem Titel „Reden wir über Hessen und Deutschland“ findet das Event auf dem Bioenergiehof „Vor den Tannen“ im mittelhessischen Wetter statt.

Obertshausener Landtagskandidatin hofft, dass Skandal um Aiwanger aufgeklärt wird

Zu den Anschuldigungen selbst könne sie sich nur schwer äußern, teilte Schulz auf Anfrage mit. Über den Inhalt des Flugblatts zeigte sie sich jedoch bestürzt. Grundtenor der Freien Wähler und auch ihr persönlicher sei ein entschiedenes Einschreiten gegen alle Formen des Antisemitismus. In Bezug auf Aiwanger fügte Schulz aber hinzu: „Ich habe unseren Bundesvorsitzenden an mehreren Veranstaltungsterminen persönlich getroffen und habe von ihm noch nie eine antisemitische Äußerung gehört. Ich hoffe deshalb, dass alle Hintergründe zu diesem Flugblatt aufgeklärt werden.“ Nach aktuellem Stand, schließt Schulz, setzt sie deshalb weiter auf den Termin am kommenden Wochenende.

Aiwanger, der auch das Amt des bayerischen Wirtschaftsministers innehat, wurde als Jugendlicher mit mehreren Drucken eines antisemitischen Pamphlets erwischt. Daran, ob er auch Kopien an Mitschüler verteilt hat, erinnert er sich nicht mehr. Aiwangers Bruder gibt sich als Verfasser der Schrift aus. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte gestern eine Klärung „ohne Restzweifel“: „Alleine der Verdacht schädigt das Ansehen Bayerns und natürlich auch die persönliche Glaubwürdigkeit des bayerischen Wirtschaftsministers.“ (von Julius Fastnacht)

Kommentar: Aufpassen, dass Aiwanger nicht abfärbt! Die Antisemitismus-Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger sind zwar noch nicht abschließend geklärt. Das, was hängen bleibt, ist aber unappetitlich genug. Politisch unklug ist es deshalb allemal, sich mit dem Bundesvorsitzenden der Freien Wähler auf einer Wahlkampfbühne zu zeigen.

Laura Schulz könnte da lernen von einem anderen Machtpolitiker – vielleicht dem Cleversten, den Deutschland derzeit zu bieten hat: Markus Söder. Noch am Montag, bereits nach Veröffentlichung der Recherche in der Süddeutschen Zeitung, besuchten Söder und Aiwanger die Michaelismesse Miltenberg. Gemeinsam – nur dass der eine, Bayerns Ministerpräsident, den Kontakt zum anderen, seinen Stellvertreter, strengstens mied. Während Aiwanger im Festzelt mit Mikroproblemen kämpfte, kreiste Söder im Riesenrad über die Messe, bis Aiwanger abgezogen war. Laura Schulz sollte wissen: Spätestens seit das bevorstehende Wahlkampftreffen zwischen ihr, Eroglu und Aiwanger bundesweit bekannt ist, droht am Samstag ein Medienansturm. Und der wird kaum vergleichbar sein mit der lauen Brise am Obertshausener Anglersee – in Wetter weht der raue Wind der Bundespolitik. Die karrierebewusste 28-Jährige sollte sich fragen, wofür sie politisch steht. Denn mit den Anschauungen des knorzigen Bajuwaren Aiwanger, der die Bundesrepublik nur noch formell als Demokratie betrachtet, haben ihre Ideen von einem sozial gerechteren Land nichts zu tun. Schulz muss aufpassen, so viel Abstand zu Aiwanger zu halten, dass sein Skandal nicht auf sie abfärbt. (Julius Fastnacht)