Fußballmannschaft der Obertshausener Hermann-Hesse-Schule mit starken Leistungen bei Landesentscheid

Von: Michael Prochnow

Erfolg: Elf der Hermann-Hesse-Schule belegt vierten Platz bei Landesentscheid. © m

Mit einem weiteren Erfolg hat sich die Fußballmannschaft der Hermann-Hesse-Schule (HHS) in die Sommerferien verabschiedet.

Obertshausen – In der Sportschule Grünberg beeindruckte die Elf beim Landesentscheid Fußball mit einer starken Vorstellung und erreichte den vierten Platz. „Das hochkarätige Turnier bot spannende Spiele und packende Momente“, resümierte HHS-Trainer Jonas Werner stolz.

In der Gruppenphase spielten die Obertshausener gegen das Goethe-Gymnasium aus Kassel (3:0), gegen die Elly-Heuss-Schule aus Wiesbaden (1:0), eine Eliteschule des Fußballs, und gegen das Johanneum-Gymnasium aus Herborn (0:3). Dadurch belegten sie in der Gruppe den zweiten Platz und traten im Halbfinale gegen das Team der Carl-von-Weinberg-Schule aus Frankfurt an. „Unser Kooperationspartner war der schwerstmögliche Gegner“, sagte Werner. Die Frankfurter gingen mit 2:0 in Führung, die Obertshausener gaben aber nicht auf und erzielten fünf Minuten vor Abpfiff den Anschlusstreffer und in der letzten Minute der regulären Spielzeit sogar noch den Ausgleich. Das Elfmeterschießen mussten sie sich jedoch geschlagen geben.

Im Match um Platz 3 standen sich die HHS-Kicker erneut den Johanneum-Gymnasiasten aus Herborn gegenüber. Trotz unermüdlichen Einsatzes der Werner-Elf ließen die Kräfte nach, sie belegte schließlich den vierten Platz. „Das ist bei der ersten Teilnahme am Landesfinale dieser Altersgruppe eine herausragende Leistung“, unterstrich der Trainer. „Die talentierten Fußballer der HHS haben ihre Schule auf beeindruckende Weise vertreten und bewiesen, dass sie zu den besten Mannschaften des Landes gehören.“

Die Gesamtschule bietet seit 2015 Klassen mit sportlichem Schwerpunkt, die neben den üblichen zwei Stunden Sportunterricht zwei Stunden Profilunterricht erhalten. Angeboten werden Fußball, Turnen, Tischtennis, Tennis und Volleyball. Die Hesse-Schule kooperiert mit dem Nachwuchs-Leistungszentrum von Kickers Offenbach und ist Mitglied des Regionalteams der DFB-Eliteschule des Fußballs in Frankfurt. m

Infos im Internet

hhs-obertshausen.de/sportklasse2