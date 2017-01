Silvester-Party im Hausener Bürgerhaus kommt gut an

Es lebe der neue Ball

Damit die Tanzfläche im Bürgerhaus Hausen groß genug war, konnte der Wirt des Bürgerhaus-Restaurants nicht noch mehr Eintrittskarten verkaufen. Die Nachfrage war jedenfalls immens, einer Wiederholung im nächsten Jahr sollte nichts im Wege stehen.

Obertshausen - Fast 40 Jahre lang hat der Offenbacher Tanzsportclub Maingold Casino den Silvesterball im Bürgerhaus Hausen ausgerichtet. Von Michael Prochnow

Jetzt lag das gesellschaftliche Ereignis von Rang erstmals in privater Hand: Miron Mioc, Wirt des Bürgerhaus-Restaurants, richtete die Sause mit seinem Team und dem Experten für gepflegte Live-Unterhaltung, Thomas Jeutter alias Tom Jet, aus. Die erfolgreichen und bundesweit bekannten Tanzsportler fanden einfach keinen Nachwuchs, viele Vorstandsmitglieder waren zugleich die Organisatoren der ersten Minute, arbeiteten mit dem Kulturamt und vier verschiedenen Bürgermeistern zusammen. Aus dem Rathaus kam der Wunsch, den Ball auch ohne das Maingold Casino weiterzuführen.

Das gelang zwei Jahre mit den Hobbykickern des Fußballclubs Oberschlesien (FCO). Viele Spieler um den Vorsitzenden Bernhard Langert wollten jedoch in anderer Form feiern. Dennoch packten diesmal einige FCOler bei der Veranstaltung mit an, dankte Mioc. Fast seine komplette Familie, alle Mitarbeiter und mehrere Aushilfen waren während der Nacht an den Theken, mit Auf- und Abbau des Büfetts beschäftigt, dankte er seinem Team.

Der kulinarische Teil des Abends übertrumpfte dabei fast das Programm. Der Wirt hatte nur vom Feinsten aufgetragen, was noch vor dem Jahreswechsel für viel Lob unter den Besuchern sorgte. Viele waren aus dem Kreisgebiet gekommen, aus Offenbach, Frankfurt und Darmstadt, ja sogar aus Pforzheim, berichtete der Gastgeber. Sie labten sich zunächst an zehn verschiedenen Vorspeisen, von Mozzarella und Schinken auf Melone bis zu geräuchertem Lachs und Kaviar. Neun Hauptgerichte tischte die Küche auf, darunter Entenbraten, Spanferkel und Wiener Rostbraten, Lasagne, Nudel-Kreationen, zahlreiche Gemüse und Salate. Der Nachtisch bestand unter anderem aus Schoko- und Erdbeer-Mousse, Roter Grütze und Kuchen. Und zum Anstoßen aufs neue Jahr knallten die Sektkorken.

Und die Böller! Die meisten Gäste hatten Raketen und Kracher mitgebracht, sorgten fast eine Stunde lang für ein farbenprächtiges Feuerwerk vor der Kulisse der „gut Stub’“. Drinnen spielte „Toms Jet Set“ ins neue Jahr. Neben den Fans gefiel der flotte Stil des Profis und seiner Band auch den „Neuen“ im Saal. Die Musiker brillierten mit einem sehr großen Repertoire, steuerten die Stimmung –und immer wieder eine Überraschung bei. Dazu zählten ein „Atemlos“ in Zeitlupe, aber auch beschwingte Walzertakte, witzig arrangierte Seemannslieder, die unvergessene „Summertime“ von Mango Jerry und Hits von den Eagles. „Wir hätten noch viel mehr Karten verkaufen können“, resümierte Mioc. Aber in dem ausverkauften Haus wurde eine große Tanzfläche benötigt. Damit hat der neue Silvesterball seine Feuertaufe bestanden und wird wohl auch am Ende dieses Jahres so laufen, blickte der Wirt schon einmal in die Zukunft.