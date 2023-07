Sirenen-Netz in Obertshausen wird ausgebaut

Das Netz an Sirenen, mit denen die Bevölkerung im Notfall alarmiert werden, wird in Obertshausen weiter ausgebaut. Das teilte die Stadt nun mit.

Obertshausen –Zu den bereits bestehenden 14 Sirenenstandorten, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind, kommen mit dem ehemaligen Waldfestplatz an der Badstraße und der Ecke Marienstraße/Feldbergstraße, am dortigen Altpapiercontainer, zwei neue hinzu.

Im Ernstfall sollen Sirenen die Bevölkerung vor einer möglichen Gefahr warnen. Dann ist ein einminütiger, auf- und abschwellender Heulton zu hören. Sirenen werden im Alarmfall bei verschiedenen Szenarien eingesetzt. Sie warnen vor Naturgewalten wie Erdbeben oder Hochwasser ebenso wie vor Schadstoffaustritten, Ausfall der Versorgungsinfrastruktur, Großbränden oder auch kriegerischen Angriffen.

Nachdem über Jahrzehnte deutschlandweit Sirenen eher abgebaut wurden, haben Schadengroßereignisse, wie die Hochwasserkatastrophe vor zwei Jahren im Ahrtal, zu einem Umdenken bei den Katastrophenschutzbehörden geführt. Denn es hat sich gezeigt, dass es nicht ausreicht, sich auf die elektronischen Medien zu verlassen, um möglichst viele Menschen warnen zu können. Mittlerweile werden in vielen Kommunen bestehende Sirenen wieder ertüchtigt und neue Standorte ausgebaut.

Zuletzt wurden die Sirenen am 8. Dezember 2022 beim bundesweiten Warntag getestet. Damals heulten in ganz Deutschland die Sirenen auf. Gemäß des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes ist die Warnung der Bevölkerung eine Aufgabe der jeweiligen Kommunen. Dieser kommt Obertshausen jetzt mit der Erweiterung auf bald 16 Sirenen nach.

Die neue Sirene auf dem ehemaligen Waldfestplatz an der Badstraße wird nach Angaben aus dem Rathaus der Stadt voraussichtlich am Montag, 17. Juli, aufgebaut. Der Aufbau der zweiten Sirenen an der Ecke Marienstraße/Feldbergstraße folgt einen Tag später.

Wenn es zu einem Ernstfall kommt und die Warntöne ausgesendet werden, sollte sich die Bevölkerung zusätzliche Informationen über weitere Kanäle beschaffen – zum Beispiel über lokale Radiosender, Warn-Apps wie Katwarn oder hessenWARN oder über Durchsagen von Lautsprecherwagen. Entwarnung gibt es, wenn ein durchgehend einminütiger Heulton zu hören ist.

Weitere Informationen zum Thema Warnung der Bevölkerung finden Interessierte auf der Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophehilfe unter www.bbk.bund.de, Sichwort warnung und Vorsorge. (did)