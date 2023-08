Landtagswahl 2023: Laura Schulz aus Obertshausen geht für die Freien Wähler an den Start

Von: Julius Fastnacht

Die Stärke der Freien Wähler sieht Laura Schulz in ihrer Nähe zu den Bürgern in den Kommunen. © fastnacht

Laura Schulz von den Freien Wählern Obertshausen setzt für die kommende Landtagswahl im Oktober auf soziale Politik und konservative Werte.

Obertshausen – Die SPD sieht rot, die CDU malt schwarz – und die Freien Wähler? Die setzen bei ihrem Parteilogo vor allem auf Farblosigkeit. Weißer Hintergrund, nur eine goldene Sonne, die auflockert. „Politische Ideologien haben mich immer abgeschreckt“, sagt Laura Schulz. „Wir bei den Freien Wählern haben kein Parteiprogramm.“ Ihre Partei stehe für Sachpolitik, die in den Kommunen verankert ist.

Heute sitzt Laura Schulz im Restaurant Seeblick am Obertshausener Anglerweiher, der Blazer blitzt rosa, die braunen Haare trägt sie schulterlang. Im Oktober will Schulz in den Landtag einziehen. Politisch engagierte sie sich schon als Jugendliche, vertritt die „Bürger für Obertshausen“ im Stadtparlament – eine Fraktion, die einst ihr Vater Rudolf gegründet hat, selbst Mitglied bei den Freien Wählern.

Ihr wichtigstes Anliegen für Hessen: die Sozial- und Familienpolitik. Zu sehr hängen gesellschaftliche Chancen von dem ab, was Eltern ihren Kindern bieten, findet Schulz. „An der Uni hatte ich viele Freunde, die jeden Euro umdrehen mussten, um durchzukommen.“ Sie will sich einsetzen für kostenlose Bildung, schon ab der Krippe.

Hinter den Fenstern des Restaurants senkt sich die Abendsonne über dem Weiher – eine Ruheoase für Schulz. Sie liebt das Leben in der Kleinstadt, Obertshausen nennt sie ihre Heimat, die Familie wohnt im Ort. Nur für das Masterstudium in Soziologie pendelte Schulz eine Weile nach Gießen.

Zweiter Platz auf der Landesliste Laura Schulz, Jahrgang 1994, strebt im Wahlkreis Offenbach 45 ein Direktmandat für die Freien Wähler an. Sie arbeitet für einen Wohlfahrtsverband in der Region, im Bereich Demokratieförderung. Schulz ist stellvertretende Landesvorsitzende der Freien Wähler. Auf der Landesliste ihrer Partei steht ihr Name an zweiter Stelle – schaffen es die Freien Wähler erstmals in den Landtag, dann ist auch Schulz dabei. Lokalpolitisch engagiert sich Laura Schulz im Obertshausener Stadtparlament, bei den Bürgern für Obertshausen.

Mit ihrem Verlobten lebt sie mittlerweile im Ortsteil Hausen – persönliches Politikum: „Eine finanzierbare Drei-Zimmer-Wohnung in Obertshausen zu finden, war ziemlich schwierig.“ Sie fordert mehr bezahlbaren Wohnraum in der Region. „Die Menschen hier fühlen sich komplett im Stich gelassen.“ Eine Förderung durch die Landesinitiative „Großer Frankfurter Bogen“, für das Obertshausen einen Zuschlag bekommen hatte, bezeichnet Schulz als Steuergeldverschwendung.

Gelegenheit, um gegen die Landesregierung zu wettern: „Für unsere Kommune ist nichts dabei rausgekommen“, sagt sie. Der erarbeitete Bauvorschlag sei kaum praxistauglich. In der Initiative sieht sie einen Versuch des „grünen Wirtschaftsministeriums“, ein komplexes Problem billig zu lösen.

Günstiger wohnen, kostenlose Kitas – klingt doch eigentlich nach Sozialdemokratin? Ein wenig wirkt Laura Schulz wie eine Turnerin im permanenten Spagat. Denn sie sagt auch: „Wir sind schon eher konservativ-liberal. Wir wollen Werte wie Fleiß erhalten. Aber nicht pauschal an allem so festhalten, wie es ist.“

Von den Freien Wählern in Bayern, die in München mit der CSU die Landesregierung bilden, grenzt sich Schulz aber ab. Deren Vorsitzender, Hubert Aiwanger, polarisiert. „Er positioniert sich zu Themen, wo ich mich selbst anders sehe“, meint Schulz.

Trotzdem pflegen die beiden ein freundschaftliches Verhältnis. Man duzt sich. Auf Twitter hat Aiwanger vor zwei Jahren ein Foto geteilt, auf dem er mit Laura Schulz vor dem Frankfurter Römer posiert. „Laura in den Bundestag!“, lautet der Bildtext. Und im Wahlkampf will Schulz dann auch nicht auf den prominenten Bayern verzichten, im September tritt sie mit Aiwanger auf einem mittelhessischen Bioenergiehof auf.

Schulz meint: Schwer greifbar sind die Freien Wähler, weil sie sich einer vorgegebenen Marschroute verweigern. Aber brauchen die Wähler im Oktober denn nicht irgendeine Richtschnur? Doch, sagt Schulz, darin liege das Angebot der Partei. Für die Nachwuchs-Politikerin sollten die Menschen ein größeres Mitspracherecht in der Landespolitik bekommen. In Form von Bürgerräten, die die Politik beraten, und erleichterten Bürgerbegehren – die Freien Wähler stünden für mehr direkte Demokratie.

Später sitzt Schulz auf einem Liegestuhl am Anglerweiher. Bleibt die Frage, warum es ausgerechnet dieses Mal klappen soll mit dem Einzug ins Landesparlament? „Wir haben fast doppelt so viele Mitglieder wie 2018 und sind in vielen Kommunalparlamenten vertreten. Sogar eine eigene Landrätin stellen wir.“ Die Freien Wähler im Höhenflug? Wird die Fünf-Prozent-Hürde geknackt, bestimmt bald eine Obertshausenerin die Zukunft der Landespartei mit. Dann allerdings von Wiesbaden aus. (Julius Fastnacht)