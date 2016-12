Mit Rock in Richtung Krippe

Spanier und Griechen pflegen zu Weihnachten alte Traditionen

Obertshausen - Die Welt ist zu Hause in Obertshausen! Das zeigt sich nicht nur am Europafest im Frühjahr, sondern auch zur Weihnachtszeit. Während die Kroaten den Jahreswechsel gemeinsam feiern, trafen sich Spanier und Griechen an Heilig Abend und am ersten Feiertag. Von Michael Prochnow

+ Mit viel Temperament, Gitarre und einer leeren Anis-Flasche schmettern die Spanier im Vereinslokal an Heiligabend ihre flotten Weihnachtslieder. © Michael Sie tragen Stöcke in den Händen und Stiefel an den Füßen, weiße Röcke und schwarze Westen und einen großen, knallroten Hut im Stile Napoleons. Rund 30 Mädchen und Jungen der beiden Tanzgruppen des griechischen Kulturvereins Megas Alexandros marschierten am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags so in den voll besetzten Saal des Bürgerhauses ein. Der Vorstand um Dr. Savvas Savvidis verbindet das Treffen zum Geburtsfest stets mit einem Ausflug in die Geschichte der Heimat. Diesmal erinnerte die Choreografie des Nachwuchses an das Schicksal der Pontos-Griechen, zu denen auch die Familie des Mediziners zählt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Grenzen neu gezogen, mehr als anderthalb Millionen Griechen mussten ihre Heimat in Kleinasien verlassen. In den 1920er Jahren war ein Viertel der Bevölkerung Griechenlands Flüchtlinge, lehrte Savvidis. In dieser Situation entwickelte sich eine eigene Kultur.

„Das Marschieren hat sarkastische Züge“, erläutert der Vorsitzende, die Tänzer ziehen Grimassen und treten bewusst konfus auf, „sie veräppeln sich praktisch selbst“. Den Anführer, den Gott Momos, verkörperte Nikos Kesidis, erfahrener Tanzlehrer und Leiter des Vereins in Rüsselsheim. Seine Vereinskameradin Sumela Fitopoulou, die Tanzlehrerin in Obertshausen, gewann den gefragten Pädagogen und prominenten Tänzer. Er studierte mit den vier bis 17-jährigen Schülern die Schritte ein. Sie holten Besucher aus den Reihen zum Mitmachen, auf der Leinwand liefen Video-Szenen. Die Griechen, unterrichtet Savvidis weiter, seien die einzigen orthodoxen Christen, die Weihnachten am selben Datum wie Gläubige im Westen feiern. Ansonsten richten sich die Feste nach dem julianischen Kalender. Für den Arzt ist ebenso wichtig, seine Wurzeln zu kennen wie sich in eine neue Gesellschaft zu integrieren. Erneut zogen viele Landsleute nach Offenbach, die an der Ägäis keine Zukunft mehr sehen.

Auch diese Menschen besuchten sechs Schüler beim Kalanta-Singen am Heiligen Abend. Sie begleiteten sich mit Triangeln, der Vorsitzende am Akkordeon. Fast 30 Familien erfreuten sie so und nahmen 930 Euro ein, die einem guten Zweck zukommen sollen. Ähnlich hielt es der spanische Elternverein früher. Aginaldo heißt das Weihnachtssingen auf der Iberischen Halbinsel. In Zeiten, in denen Aktive fehlen, beschränkt sich die Asociacion auf den traditionellen, aber nicht weniger schwungvollen Frühschoppen im Vereinslokal El Centro am Egerländer Platz.