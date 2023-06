Sprühfeld im Waldpark Obertshausen ist wieder bereit für Kinder

Von: Theresa Ricke

Schuhe und T-Shirt aus und gleich unters Wasser: Die beiden Söhne von Bloggerin Julia Rodriguez Diaz flitzen unter den Wasserbögen hinweg. Bürgermeister Manuel Friedrich hat zur Saisoneröffnung eingeladen. © Ricke

Kinder können im Waldpark in Obertshausen wieder das Wasser genießen. Das Sprühfeld findet bei der Wiedereröffnung sofort neue Fans.

Obertshausen – Es wird wärmer, die Freibäder machen wieder auf und auch im Waldpark gibt es seit gestern wieder Spielspaß im kühlen Nass. Das Sprühfeld ist nach der Winterpause wieder im Betrieb und hat sofort für viel Spaß und Freude bei den Kindern gesorgt.

Julia Rodriguez Diaz bereist als Mama und Bloggerin die Spielplätze der Region und gibt regelmäßig in unserer Zeitung und über ihren Instagram-Kanal Ausflugstipps. Sie – oder besser gesagt ihre beiden Söhne – eröffnen die Wasserspielsaison. Dass es an diesem Tag etwas kühler ist als an den Tagen zuvor, kann die beiden nicht abschrecken. Die Wasserbögen über dem hellblauen Boden ziehen sie fast magisch an. Zwar sind die ersten Spritzer doch noch etwas kalt, aber nach mehrmaligem Flitzen durch die feinen Wasserstrahlen gibt es kein Zurück mehr. „Dass es den Kindern Spaß macht, ist nicht zu übersehen“, freut sich die Bloggerin.

Aus neun bunt gestalteten Türmchen kommt die kühle Erfrischung. Die Türme wurden mit Folien beklebt, die im Zuge der Erneuerung der Anlage im Frühjahr 2021 von „JK – Wrap + Design“ aus Obertshausen gestaltet und aufgeklebt wurden. Rodriguez Diaz empfindet sie als sehr einladend. Im Vergleich zu anderen Wasserspielplätzen sei der im Obertshausener Waldpark etwas besonderes: „Andere haben viele kleine Stationen, hier gibt es dagegen eine große Fläche zum Rennen und Toben.“ Ihr gefällt die Schlichtheit des Sprühfeldes: Viel Platz und Wasser – das ist alles. Das fördere das fantasievolle Spielen der Kinder, da sie nichts weiter in der Hand haben und ihnen dadurch nicht vorgegeben würde, was zu tun ist.

Der 38-Jährigen gefällt der gesamte Waldpark. Während die jüngeren Söhne durchs Wasser rennen, könnte der ältere Sohn direkt daneben Fußball spielen. Auch die Lage im Wald, der viel Schatten spendet, sei wichtig. „Es werden so viele Spielplätze gebaut und kaum einer denkt an den Schatten“, sagt sie. Davon gebe es im Waldpark ausreichend.

Von 9 bis 20 Uhr soll das Wasserspiel ab sofort angeschaltet sein. Bei Gewitter oder anhaltend schlechtem Wetter kann die Anlage auch abgeschaltet werden. Über die Winterzeit hat das Team des Bauhofs Wartungsarbeiten vorgenommen. Nachdem das Sprühfeld nun in Betrieb genommen wurde, könne es aber auch etwa in der nächsten Woche noch einmal nötig sein, kleinere Arbeiten zu erledigen, sagt Bürgermeister Manuel Friedrich. Auch dann könnte es punktuell dazu kommen, dass das Wasser abgestellt wird. Der Dank des Rathauschefs geht an Spielplatzbeauftragte Corinna Pestka und das Bauhofteam für die Instandhaltung. (Theresa Ricke)