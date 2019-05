Stadt bleibt wohl auf Kosten sitzen

Obertshausen – Der Tennenplatz – umgangssprachlich Hartplatz – im Sportzentrum an der Badstraße bereitet der Stadt Obertshausen sowie den nutzenden Vereinen weiterhin Kopfzerbrechen. VON THOMAS HOLZAMER

So hat das von der Stadt beauftragte und auf Sportstätten spezialisierte Prüflabor Lehmacher / Schneider aus Saarbrücken in einem Gutachten nun die Vermutungen bestätigt: Schuld an der mangelhaften Wasserdurchlässigkeit des Platzbelags ist ein Problem mit der sogenannten dynamischen Schicht, die unter dem Deckbelag liegt. Deren obere drei bis vier Zentimeter seien zu stark verdichtet und damit nicht mehr durchlässig für versickerndes Regenwasser, wie Fachplaner Marc Lukowski in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur und Bildung erläutert. Der Fachplaner hatte die Stadt bereits bei der vorangegangenen Sanierung des Platzes 2017 begleitet.

Bereits kurz nach der Fertigstellung waren erste Probleme mit dem Belag aufgetaucht, der Platz gesperrt worden (wir berichteten). In der Folge war im vergangenen Sommer zunächst die Deckschicht, die größere Steine enthielt, durchgesiebt und der Platz daraufhin wieder freigegeben worden. Nur, um kurz darauf aufgrund eines Problems mit der Drainage gleich wieder gesperrt zu werden. Seitdem ruht der Spielbetrieb.

Das neuerliche Gutachten, für das über den Platz verteilt mehrere Probebohrungen genommen wurden, bescheinige der Tennendeckschicht einen einwandfreien Zustand, informiert Lukowski. Auch die unter der dynamischen Schicht liegende Drainage sei demnach in Ordnung. Das Problem liege somit allein im stark komprimierten Teil der dynamischen Schicht. „Das führt auch zu einer sogenannten Glatzenbildung“, erläutert der Fachplaner. So verhindere die kompakte Struktur, dass die darüberliegende Deckschicht ausreichend verdichtet werde. Die Folge: Beim Walzen des Platzes wird der Belag der Tennendeckschicht eher vor der Walze hergeschoben, statt zu halten, was auch zu einer verminderten Schürffestigkeit führe. Eine Lösung, so die Empfehlung der Experten, wäre nun die Deckschicht abzutragen und zu lagern, die oberen drei bis vier Zentimeter der dynamischen Schicht zu ersetzen und die Deckschicht wieder aufzubringen. Das würde grob geschätzt weitere 65 000 Euro erfordern.

Kosten, auf denen nach Ansicht eines bereits hinzugezogenen Anwalts wohl die Stadt sitzen bliebe. Denn, so erläutert Bürgermeister Roger Winter, da die dynamische Schicht nicht Teil des Auftrags gewesen sei, könne das mit der Sanierung beauftragte Unternehmen nach Ansicht der Kanzlei nicht in Gewährleistungspflicht genommen werden. Zumal, ergänzt Lukowski, hätten Probebohrungen, die im Zuge der Sanierungsmaßnahmen vor dem Aufbringen der Deckschicht vorgenommen wurden, ergeben, dass sie dynamische Schicht zu diesem Zeitpunkt einwandfrei war.

Dieser Umstand sorgt auch bei den Ausschussmitgliedern für Unverständnis. „Wie kann es denn sein, dass das Labor nun seinem eigenen Gutachten widerspricht?“, bringt es Axel Kuhn (FDP) auf den Punkt. Auch den Hinweis Lukowskis, für die Überprüfung würden in der Regel lediglich Stichproben an ein paar Stellen des Platzes genommen, will er nicht gelten lassen. „Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dabei ausgerechnet nur Stellen dabei sind, an denen alles gut ist?“, fragt er weiter.

Auch die Frage, ob das ausführende und auf Sportstätten spezialisierte Unternehmen beim Aufbringen der Tennendeckschicht nicht hätte merken müssen, dass die darunterliegende dynamische Schicht zu fest sei, wirft Ausschussmitglied Sascha Roth auf. Dieses, berichtet Lukowski, hat der Stadt derweil eine kostenlose „Lochung des Platzbelags angeboten, um diesen zumindest vorübergehend wieder bespielbar zu machen.

Die Frage sei nun, ob man auch nach einer Reparatur auf Dauer mit dem Tennenplatz glücklich sei, zumal die geschätzten Kosten dafür im aktuellen Haushalt nicht eingeplant seien. Eine andere Möglichkeit, über die die Stadt sich ebenfalls Gedanken machen könnte, wäre die seit Langem von den Sportlern favorisierte Umwandlung in einen Kunstrasenplatz.

Die Unterkonstruktion des Tennenplatzes inklusive Drainage und dem Großteil der dynamischen Schicht sowie die Abflussrinnenkonstruktion um den Platz wären auch dafür geeignet und müssten nicht erneuert werden, erläutert Lukowski. Wie beim Erhalt als Tennenplatz müssten auch bei der Umwandlung nur die oberen Zentimeter der dynamischen Schicht erneuert und eine elastische Schicht sowie der Kunstrasenbelag aufgebracht werden. „Auch der Verein wünscht sich ja einen Kunstrasen“, erinnert SPD-Fraktionsvorsitzender Manuel Friedrich. Davor gelte es jedoch zunächst, die genauen Kosten zu prüfen. Mit deren Ermittlung für die verschiedenen Lösungen muss sich nun erst mal die Verwaltung beschäftigen, bevor wieder die Politik gefragt ist.