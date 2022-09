Energiesparen: Beleuchtung, Raumtemperaturen und Wasserverbrauch werden reduziert

Gasmangellage

+ © Ricke Straßenlaternen wie hier am Bahnhof leuchten nicht kürzer, aber weniger hell. © Ricke

Auch in Obertshausen wird gespart. Diese Maßnahmen sind bereits beschlossen worden und finden schon Anwendung.

Obertshausen – Die Stadt Obertshausen hat Maßnahmen beschlossen und umgesetzt, um die Gasmangellage infolge des russischen Angriffskriegs und steigenden Energiekosten abzufedern. Bürgermeister Manuel Friedrich und Erster Stadtrat Michael Möser haben innerhalb des städtischen Verwaltungsstabs (bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Fachbereiche, aber auch der Stadtwerke und der Feuerwehr) offen diskutiert, wie die Stadt sparen kann. Auch auf Kreisebene, zwischen Landrat und Bürgermeistern, sind Maßnahmen – sowohl kurzfristige als auch mittelfristige – seit Wochen Thema. Seit Ende August sind erste Maßnahmen in Obertshausen umgesetzt, die sich mit Wassereinsparungen als auch mit der Thematik zur Gasmangellage befassen.

Um zusätzlich Energie zu sparen, hat sich die Stadt dazu entschieden, auf dekorative Beleuchtung im Stadtgebiet, soweit die Stadt darauf Einfluss hat, zu verzichten. Die Stadt teilt mit, dass auch das Herz am Bahnhof nun nicht mehr beleuchtet wird. Energieeinsparungen werden unter anderem auch bei der Beleuchtung vom Bürgerhaus und den Kirchen erreicht. Die Beleuchtung von zum Beispiel Schaukästen ist ausgeschaltet.

Energiesparen in Obertshausen: Einschränkungen in der Vorweihnachtszeit

Einschränkungen wird es in der Vorweihnachtszeit geben. „In diesem Jahr verzichten wir auf die Weihnachtsbeleuchtung an den Laternen. Das fällt uns nicht leicht, ist aber dennoch ein Beitrag zur aktuellen Situation“, sagt Möser.

In Obertshausen sind alle Straßenlaternen über Sensoren gesteuert. Sie gehen nur an, wenn es die Dunkelheit erfordert. Zudem leuchten die Laternen mit einer dauerhaften Absenkung um 50 Prozent – also weniger stark. In einzelnen Straßen, die sehr gut beleuchtet sind, wird derzeit eine reduzierte Beleuchtung – nur jede zweite Laterne – getestet. Dabei wird auf den Erhalt der Verkehrssicherheit geachtet. Die Laternen sind nicht defekt, sondern testweise abgestellt, sagt Möser. Im Obertshausener Stadtgebiet gibt es etwa 3000 Lampen, von denen mehr als 30 Prozent auf LED umgerüstet sind. „Im nächsten Schritt steht die Umrüstung der Beleuchtung im Omega-Tunnel an. Aktuell wird die Straßenbeleuchtung bei den grundhaften Straßensanierungen wie in der Theodor-Körner-Straße und der Friedhofstraße auf LED ausgetauscht“, sagt Friedrich.

Maßnahmen zum Energiesparen betrifft öffentliche Gebäude

Zusätzlich wird die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden auf das zulässige Maß der Arbeitsstättenrichtlinie abgesenkt. Auch der Stromverbrauch ist auf dem Prüfstand. Dazu werden die Energiesparmaßnahmen, die der Hessische Städtetag vor Kurzem beschlossen hatte, im Verwaltungsstab geprüft, bearbeitet und falls möglich, direkt umgesetzt.

Nach sehr heißen Sommermonaten mit unterdurchschnittlichen Niederschlägen gab es auch in puncto Wasser Handlungsbedarf. Deshalb hatte der Verwaltungsstab zum Ende der Sommerferien eine Reihe von Maßnahmen zur Wassereinsparung in der Stadt Obertshausen beschlossen. So wurden bis auf weiteres die Brunnen im Stadtgebiet ausgeschaltet. Das spart Strom, der zum Betreiben der Pumpen benötigt würde, und Wasser. Auch das Sprühfeld im Waldpark wurde abgestellt. Die Bewässerung der öffentlichen Sportanlagen wurde reduziert und optimiert – mit dem Ziel, die Funktionsfähigkeit der Plätze und Anlagen zu erhalten. „Eine spätere Wiederinstandsetzung würde höhere Kosten nach sich ziehen. So sollen die Plätze für den Spielbetrieb erhalten bleiben“, sagt Friedrich. Öffentliche Blumenbeete werden seltener und Rasenflächen gar nicht gewässert. Jungbäume werden eingeschränkt gegossen.

Weitere Schritte zum Energiesparen könnten bei Bedarf noch folgen, kündigt Friedrich an. tr