Flexibler mit neuer E-Kehrmaschine

Von: Theresa Ricke

Bei einem Vor-Ort-Termin haben sich Bürgermeister Manuel Friedrich (links) und Erster Stadtrat Michael Möser (rechts) von Bauhofleiter Stefan Reinl die neue Kehrmaschine zeigen lassen. © CHRISTINA SCHÄFER/ STADT

Seit Jahresbeginn ist eine Kehrmaschine unter städtischer Regie in den Straßen Obertshausens unterwegs. Zuvor war dieser Teil der Reinigung an die ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH vergeben. Der Vertrag ist Ende 2022 ausgelaufen. Die Stadt Obertshausen hat sich dazu entschieden, die Reinigung der städtischen Flächen wieder selbst zu übernehmen.

Obertshausen – Neben der Anschaffung des entsprechenden E-Fahrzeugs – in kommunaler Langzeitmiete – wurde zudem ein Mitarbeiter für diese Aufgabe neu im städtischen Bauhof-Team angestellt. „Vorteil der Übernahme in Eigenregie ist es, dass nun ein Kehr-Plan flexibel abgearbeitet werden kann“, sagt Erster Stadtrat Michael Möser. So sei es zum Beispiel möglich, Parkplätze wie am Sportzentrum Badstraße in den frühen Morgenstunden zu reinigen, bevor dort Autos parken. Zusätzlich könnten kurzfristig Sondereinsätze geplant werden, wenn es aufgrund von Veranstaltungen oder unvorhergesehenen Straßenverschmutzungen erforderlich wäre.

Bei der Kehrmaschine handelt es sich um ein E-Fahrzeug. Es sei damit 100 Prozent emissionsfrei, heißt es von der Stadt. Dabei sei das Fahrzeug besonders wendig und eigne sich perfekt für die Reinigung von Straßen und Plätzen. Mit einer Fahrtgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde ist die Kehrmaschine unterwegs, die Kehrgeschwindigkeit beträgt maximal zwölf Kilometer pro Stunde. Der Behälter kann 2,1 Kubikmeter Kehrgut aufnehmen. Dabei ist das Fahrzeug im vorderen Bereich mit drei Bürsten aus einem Draht-Kunststoffgemisch ausgestattet. Während zwei Bürsten für den seitlichen Einsatz geeignet sind, kann die dritte Bürste flexibel genutzt werden und sogar um Pfosten herum reinigen.

Um die Kehrmaschine für das Stadtgebiet einsatzfähig zu bekommen, benötigt sie nachts eine Ladezeit von 4,5 Stunden und kann dann tagsüber acht Stunden im Einsatz sein. Ab März werde die Kehrmaschine nach Bedarf auch am Wochenende eingesetzt.

In einigen Parkbuchten werden künftig temporäre Parkverbote für einen bestimmten Zeitraum eingerichtet, sodass dort die Flächen problemlos und regelmäßig gereinigt werden können, teilt die Stadt weiter mit.

Bürgermeister Manuel Friedrich: „Es gibt immer wieder Beschwerden aus der Bürgerschaft, dass Straßen, Gehwege sowie Plätze dreckig und verschmutzt sind. Die Sauberkeit der Stadt liegt uns sehr am Herzen. Deswegen haben wir gerade in jüngster Zeit einige Maßnahmen getroffen, um für mehr Sauberkeit in der Stadt zu sorgen.“ Dazu soll die Kehrmaschine mit flexibleren Einsatzmöglichkeiten und der Nutzung in Eigenregie ihren Beitrag leisten.

Zu mehr Sauberkeit sollen auch weitere Maßnahmen beitragen. So wurden beispielsweise Container umgesetzt und ein Bauhof-Mitarbeiter mit der Reinigung von Containerstandorten beauftragt, die Öffnungszeiten des Bauhofs verlängert sowie Reinigungspläne angepasst. Auch wurde Kontakt mit der Deutschen Bahn aufgenommen, um die Situation rund um den Bahnhof zu verbessern.

Der städtische Bauhof ist telefonisch unter 06104 7037400 oder 06104 7037401 sowie per E-Mail unter bauhof@obertshausen.de zu erreichen. (von Theresa Ricke)