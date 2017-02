Steinewerfer auf Brücke trifft Autofahrer auf A3

Obertshausen - Die Polizei ist auf der Suche nach einem unbekannten Steinewerfer, der von der Brücke am Rembrücker Weg ein Fahrzeug auf der Autobahn 3 beschädigt hat.

Wie uns die Polizei auf Nachfrage berichtete, kam es gestern zu einem Angriff auf einen Autofahrer auf der A3. Gegen 14 Uhr warf ein bisher unbekannter Mann einen Stein von einer Brücke auf dem Rembrücker Weg (Remedy-Brücke) und traf ein Fahrzeug. Die Windschutzscheibe des Wagens wurde dabei beschädigt, der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Er hielt auf dem Seitenstreifen an und alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten suchen nun Zeugen, die zur Tatzeit eine Person mit einer roten Jacke auf der Brücke in Obertshausen beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Autobahnpolizei in Langenselbold unter der Rufnummer 06183/91155-0. (dr)

Deutsche Autobahn: Rekorde und Mythen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa