Nächtliches Tempolimit auf der A3 soll kommen

Obertshausen - Das nächtliche Tempolimit auf der Autobahn 3 (A3) zwischen Hanau und dem Offenbacher Kreuz soll kommen. Der Magistrat wurde nun von der Stadtverordnetenversammlung mit einer Anfrage bei der zuständigen Behörde Hessen Mobil beauftragt. Von Thomas Holzamer

Mit 30:3 Stimmen für den Antrag der großen Koalition aus CDU und SPD in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung ist es nun beschlossene Sache: Die Stadt Obertshausen unternimmt einen zweiten Anlauf und bemüht sich an zuständiger Stelle – namentlich Hessen Mobil – um die Einführung eines Tempolimits auf der Bundesautobahn 3 zwischen Hanau und dem Offenbacher Kreuz. Für dieses Teilstück möchte die Koalition eine temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung für die Nachtstunden zischen 22 und 6 Uhr. Im ersten Anlauf, der 2014 von Hessen Mobil eine Absage erhielt, war noch ein generelles Tempolimit gefordert worden. Bei der Behörde für Straßen- und Verkehrsmanagement sah man nicht zuletzt aufgrund der damals aktuellsten Zahlen von 140.000 Fahrzeugen (Zahlen von 2010), die das Teilstück täglich befahren, keine Notwendigkeit für eine dauerhaft Reduzierung des Höchstgeschwindigkeit. Deren Zahl habe sich mittlerweile eklatant erhöht und werde nach Einschätzung der Politik zukünftig weiter steigen, so CDU-Fraktionsmitglied Björn Simon in seiner Begründung.

Auch der geplante achtspurige Ausbau der A3 auf diesem Abschnitt werde in der näheren Zukunft noch nicht umgesetzt. Dieser würde der Stadt aufgrund der gesetzlichen Regelungen die Forderung nach einer zusätzlichen Lärmschutzmaßnahme und so vielleicht auch einem generellen Tempolimit ermöglichen. Daher haben sich CDU und SPD in ihrem Antrag für die Forderung nach einer temporären Reduzierung entschieden, der man zum jetzigen Zeitpunkt größere Chancen einräume, sagt Simon. Für Hoffnung auf Erfolg eines solchen sorgt bei den Fraktionen das Beispiel des Wiesbadener Stadtteils Auringen. Aus Lärmschutzgründen wurde dort jüngst eine nächtliche Begrenzung der Geschwindigkeit auf Tempo 100 verhängt.

Wenig Sinn in einer nächtlichen Geschwindigkeitsreduzierung sahen indes die Mitglieder der FDP-Fraktion. Unter anderem hätten Studien gezeigt, dass ein Tempolimit nachts ohnehin von den meisten Autofahrern ignoriert werde, wandte Axel Kuhn ein. Darüber hinaus treffe die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit den Schwerlastverkehr, der einen Großteil des Verkehrslärms verursache, nicht, da dieser ohnehin nicht schneller als 80 fahren darf.

Auch die Obertshausener Grünen übten Kritik am temporären Tempolimit. Die Fraktion hatte sich in einem Änderungsantrag für die Forderung nach einer generellen Reduzierung ausgesprochen, die von den übrigen Fraktionen zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch als chancenlos erachtet wurde. Für die weiteren Projekte der Großen Koalition, die erneute Prüfung zur Realisierung eines Minikreisels an der Kreuzung Seligenstädter Straße / Schubertstraße und das Projekt „Essbare Stadt“ fand sich eine breite Mehrheit. Darüber hinaus sollen durch die städtische Verwaltung die Vor- und Nachteile der Einführung eines Doppelhaushaltes erörtert werden.

Lauter als die Polizei erlaubt: Kampf gegen PS-Protzer Zur Fotostrecke

Auf wenig Verständnis und Gegenliebe bei den anderen Fraktionen stieß hingegen der Wunsch der FDP, die Stadt möge künftig einen jährlichen Vereinsförderbericht veröffentlichen. Das Argument der Liberalen, ein solcher Bericht sorge für mehr Transparenz, ließe sich natürlich schwer bestreiten, so CDU-Fraktionsmitglied Lukas Kreher, allerdings stelle sich bei den unterschiedlichen Fördermaßnahmen auch das Problem der Vergleichbarkeit. So verfügten manche Vereine beispielsweise über Nutzungszeiten für städtische Hallen, während andere diese Kapazitäten nicht bekommen, da sie in den Hallen des Kreises trainieren.

Einig waren sich sämtliche Fraktionen darüber, schnell eine Lösung für die zukünftige Aufstellung des Volksbildungswerkes zu finden. Der einstimmig verabschiedete Antrag der FDP an den Magistrat sieht die Prüfung von drei verschiedenen Konzepten vor: der Weiterbetrieb als Verein „Volksbildungswerk e.V.“, die Rekommunalisierung des Teilbereichs Volkshochschule oder die Rekommunalisierung des Volksbildungswerks mit den beiden Teilen Volkshochschule und Musikschule sowie deren jeweilige Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Auf eine der drei Lösungen, so die Hoffnung der Beteiligten, wollen sich die Stadtverordneten dann bereits in ihrer nächsten Versammlung im Mai einigen.