Nach Erhalt des Alten Friedhofs widmet sich der Förderverein der Trauerhalle

Nicht mehr im besten Zustand: Die Trauerhalle am Alten Friedhof am Rembrücker Weg muss dringend saniert werden. Der Beschluss der Stadtverordneten, den Friedhof zu retten, beinhaltet jedoch nicht dieses Gebäude.

40 Jahre alt war der Beschluss zur Schließung des Alten Friedhofs am Rembrücker Weg, den Obertshausens Stadtverordnete im Juni aufhoben.

Obertshausen – Die Zukunft der Stätte hatte für Diskussionen gesorgt, 2016 gründete sich der "Förderverein Alter Friedhof Obertshausen" – mit Erfolg. Bestattungen sind am Rembrücker Weg auch über das Jahr 2025 hinweg möglich (wir berichteten). "Was wir heute beschließen ist, dass es den Friedhof mit Beerdigungen weiter geben wird, aber das heißt nicht automatisch auch mit Trauerhalle", sagte der Fraktionschef der Bürger für Obertshausen, Rudolf Schulz, damals. "Wir sehen das anders", betont die Vorsitzende des Fördervereins Hildegard Ott.

In seiner Satzung hatte der Förderverein den Erhalt und die Instandsetzung der Trauerhalle bereits bei seiner Gründung festgehalten. "Da wird es dringend Zeit, dass etwas passiert", wünscht sich Ott mit Blick auf die Halle. "Das Dach muss dringend gemacht werden, die Elektrik ist nicht mehr auf dem neuesten Stand, auch den sanitären Anlagen muss sich angenommen werden." Denn zu einem Friedhof gehöre auch eine passende Trauerhalle. "Besonders viele ältere Menschen können nicht mehr allzuweite Wege gehen, daher ist es auch wichtig, dass die ‘Feier’ in der Nähe zum Grab stattfindet", sagt Ott.

Doch die 68-Jährige weiß um die finanziellen Möglichkeiten der Stadt. "Im Haushalt sind keine Mittel da", bedauert sie. Rund 280 000 Euro würde die Sanierung kosten. "Uns geht es längst nicht nur um die Halle für Trauerfeiern", betont Ott. Auch andere Veranstaltungen könnten darin stattfinden. "Natürlich muss das alles in einem gewissen Rahmen passieren, aber Lesungen sind beispielsweise eine Möglichkeit." Und während die Vorsitzende des Fördervereins vor der Trauerhalle steht, schweift ihr Blick auf die Wege zwischen den Gräbern. "Leider wuchert es an den Seiten immer mehr", bedauert sie und betont, dass das alles andere als ein Vorwurf an die Mitarbeiter sei. "Die Stadt ist gar nicht in der Lage, das alles zu leisten." Viele seien nur damit beschäftigt, das Grab des Angehörigen zu pflegen, der Rest rücke in den Hintergrund. "Die Zeiten in denen man sich gegenseitig geholfen hat, sind irgendwie vorbei", sagt sie. "Der Friedhof ist ein Ort der Begegnung. So traurig wie der Anlass auch sein mag, hier kommt man miteinander ins Gespräch und tauscht sich aus. Es wäre schön, wenn das wieder im Mittelpunkt stehen würde."

Die Vorsitzende des Fördervereins hofft auf das Engagement der Bürger. "Es gibt viel zu tun." Der Fokus liege dennoch auf dem Erhalt der Trauerhalle. "Das eine geht doch nicht ohne das andere", sagt Ott. "Es ist ein Ort, um sich zu begegnen, aber auch um zur Ruhe zu kommen." Das werde in der schnelllebigen Zeit unterschätzt. "Manche Arbeiten sind dringend notwendig", weist die 68-Jährige mit Blick über das Gelände und die Trauerhalle hin. "Wir müssen dem Verfall entgegenwirken."

Klar ist auch, der Erhalt und Weiterbetrieb der Halle sind mit Kosten verbunden, damit müssen sich die Stadtverordneten in den Haushaltsberatungen beschäftigen. Hildegard Ott betont, dass auch nicht messbare Faktoren dabei allerdings eine Rolle spielen. "Ein Friedhof ist ein besonderer Ort für die Seele." Die Ruhestätte spiele in der Geschichte der Stadt eine wichtige Rolle. "Es gibt Gräber für die Ehrenbürger, Altbürgermeister oder das Kriegsdenkmal", sagt Ott und blickt auf eine etwas zugewachsene Sitzmöglichkeit. "Da setzt man sich nicht gerne hin." Das sei das Problem. "Es wäre schön, wenn wir viele Engagierte finden, die mitanpacken, den Friedhof wieder zu einer Stelle der Begegnung zu machen, an dem man sich trotz des traurigen Anlasses in gewisser Weise wohlfühlt."

Um die Trauerhalle zu retten, müsse ein Extra-Beschluss der Stadtverordneten her. Hildegard Ott hofft, dass man gemeinsam der Stadt entgegenkommen und so helfen könne. "Wenn gewisse Arbeiten erledigt werden, dann wird es vielleicht nicht mehr so teuer", schlägt sie vor. Der Erhalt der Halle sei dennoch von großer Bedeutung. "Trauerfeiern brauchen Würde", betont sie. "Der Mensch der verabschiedet wird, ist es wert."

Wer Interesse am Förderverein hat, meldet sich bei Hildegard Ott unter Telefon 06104-43225 oder per Mail an hildegard.ott@ gmail.com.