TV Hausen feiert seinen 150. Geburtstag mit einer Fülle von Veranstaltungen

Von: Dirk Iding

Das Vereinsgelände des TV Hausen aus der Vogelperspektive. Im kommenden Jahr feiert der Verein seinen 150. Geburtstag. 1873 wurde der TV Hausen gegründet, nachdem ein Vorgängerverein zwischenzeitlich verboten wurde. © Häsler

Der TV Hausen in Obertshausen feiert sein 150-jähriges Jubiläum im kommenden Jahr unter anderem einem großen Festwochenende an Pfingsten.

Obertshausen – Der TV Hausen in Obertshausen begeht in kommenden Jahr sein 150-jähriges Jubiläum und wird dies mit vielen, über das Jahr verteilten Veranstaltungen sowie einem großen Festwochenende an Pfingsten 2023 feiern. Das Jubiläum, für das Bürgermeister Manuel Friedrich die Schirmherrschaft übernimmt, steht unter dem Motto „Mehr als nur Sport“.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts gründeten sich rund um die damalige Gemeinde Hausen etliche Turnvereine und folgten damit einem Trend dieser Zeit. Dem wollten auch einige Männer der Gemeinde nicht nachstehen und gründeten 1861 einen Turnverein - nachweisbar aufgrund der ersten offiziellen Statistik des Deutschen Turnerbundes zum Stichtag 1. Juli 1862. 1866 wurde der noch junge Verein jedoch verboten - wie es hieß „wegen der demokratischen Gesinnung“. Die Wiedergründung erfolgte am 1. Mai 1873. Das Vereinsleben dürfte damals vor allem aus regelmäßig abgehaltenen Turnstunden bestanden haben.

TV Hausen weiht 1932 Sportplatzanlage ein

Laut der Protokollbücher aus dieser Zeit hat das Vereinsleben auch während des Ersten Weltkrieges nicht geruht. Ab 1919 gab es laut den Chroniken einen vollen Terminkalender mit Turnfesten und vielem mehr. So nahm beispielsweise eine Delegation des TV Hausen vom 22. bis 25. Juli 1922 am ersten Deutschen Arbeiter-Turn- und Sportfest in Leipzig teil. 1923 war der TV Hausen an der Vorbereitung der ersten Internationalen Arbeiter-Olympiade in Frankfurt beteiligt. Zu dieser Zeit waren die Leichtathleten der 4x100 Meter-Staffel aufgrund ihrer sportlichen Leistungen weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt.

Im Jahr 1926 begann der Turnverein mit dem Bau einer Turnhalle und beschloss die Gründung einer Fußballabteilung. 1931 fand die zweite Arbeiter-Olympiade in Wien statt. Servatius Bernardus und Peter Döbert gehörten zur deutschen Mannschaft und auch zur damaligen Weltspitze der Leichtathletik. 1932 wurde die Sportplatzanlage mit einer 400 Meter-Laufbahn eingeweiht - es war ein Glanzpunkt in der Geschichte des Vereins.

TV Hausen 1933 von NS-Regime aufgelöst

Am 8. Juni 1933 wurde der TV Hausen von den Nationalsozialisten aufgelöst und enteignet, bis 1945 fand kein aktives Vereinsleben mehr statt. Im November 1947 beschlossen etwa 60 Mitglieder, den Verein wiederzubeleben. Nachdem das Hessische Justizministerium den Antrag auf Wiedergründung genehmigt hatte, wurde der Turnverein 1873 Hausen e.V. am 30. Mai 1949 neu im Vereinsregister eingetragen.

In den 1950er Jahren waren die Leichtathleten des TV Hausen weiter erfolgreich. 1949 wurde eine Handballabteilung gegründet, die jedoch nur zwei Jahre bestand. 1951 wurde der Beschluss gefasst, erneut eine Fußballabteilung zu gründen. In dieser Zeit sorgen die Turner für zahlreiche Siege auf Gau- und Landesebene. Der größte Erfolg war zweifellos die Deutsche Meisterschaft 1955 von Gerhard Hofmann im Zwölfkampf.

TV Hausen startet Jubiläumsjahr mit Akademischer Feier

Am 15. April 1976 gründete der TV Hausen mit 166 Gründungsmitgliedern und zwei Tennisplätzen eine Tennis-Abteilung Tennis. Seit dem Juli 2011 ergänzt die Abteilung Tanzsport das sportliche Angebot des TV. Und auch in den jüngsten Jahren entwickelte sich das sportliche Angebot des TV Hausen ständig weiter. Neben Angeboten wie Zumba und Nordic-Walking wurde auch ein Basketballteam gegründet.

Den Auftakt des Jubiläumsjahres bildet eine Akademische Feier am Samstag, 21. Januar, im Bürgerhaus Hausen. Geplant ist ab Ende April eine Ausstellung zur Vereinsgeschichte im Karl-Mayer-Haus. Höhepunkt des Jubiläumsjahres werden allerdings die Festtage rund um Pfingsten sein. Dann erwartet die Besucherinnen und Besucher ein prall gefülltes Programm aus Sport und Unterhaltung. Einen Überblick gibt es unter www.achtzehn73.de/termine oder www.achtzehn73.de/festtage-2023. (did)