Umbau der B448 in Obertshausen: Grünes Band und Rückbau überzeugt Preisgericht

Von: Theresa Ricke

Teilen

Etwas mehr als 50 Besucher haben die Preisverleihung an rethmeierschlaich architekten und Rabe Landschaften im Bürgerhaus verfolgt. © Ricke

Einen neuen Waldpark und eine einspurige B448 sieht die Gewinnerarbeit des städtebaulichen Wettbewerbs vor. Bauarbeiten werden aber nicht sofort starten.

Obertshausen – Wie ein Band zieht sich ein Grünstreifen durch Obertshausen entlang der B448, die auf zwei Spuren zurückgebaut ist. Neben Freizeitangeboten werden Wohngebiete angelegt. Die Gewinner von rethmeierschlaich architekten Köln und Rabe Landschaften Hamburg nennen es Waldpark. Die Gathof-Kreuzung wird zu einer „urbanen Klammer“ mit einem multifunktionalen Marktplatz, einem größeren Spielplatz auf Hausener Seite und kleinerem Gewerbe und Außengastronomie.

So sieht das Konzept aus, das den städtebaulichen Wettbewerb „Sieben auf einen Streich“ gewonnen hat. „Die Grüne Stadt Obertshausen“ nennen sie ihren Vorschlag. Bei der Preisverleihung im großen Saal des Bürgerhauses, zu der auch Jens Deutschendorf, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen nach Obertshausen gekommen ist, begründet das Preisgericht, mit welchen Punkten sie diese Arbeit überzeugt hat.

Das Modell der Gewinnerarbeit ist bald auch im Rathaus schubertstraße zu sehen. © Ricke, Theresa

Rückbau der B448: Wald nach Obertshausen holen

Stadtplaner Torsten Becker und Landschaftsarchitekt Johannes Böttger, Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Preisgerichts, loben „die Kraft des Freiraums“. Statt des Lärmschutzwalls an der B448 soll der Raum als Park genutzt werden. Das grüne Band, das durch Obertshausen führen soll, mache „den ganzen Zauber der Arbeit aus“. Es werde die Lage Obertshausens am Wald aufgegriffen und in die Stadt hineingeholt. Das sei die Absicht des Gewinnerteams gewesen, wie die anwesenden Vertreter aus Köln und Hamburg bei der Preisverleihung bestätigen: „Es ist kein Entwurf für Obertshausen, sondern aus Obertshausen heraus.“

Neben dem vielen Grün, das sich wie auch Wohn- und Gewerbegebäude nach Meinung der Preisrichter gut in das bestehende Stadtbild einfügen würden, hat dem Preisgericht auch die Idee für die Gathof-Kreuzung gefallen. Sie soll in ihrer Breite reduziert werden. Trotzdem entstehe ein großer Platz, der das richtige Maß habe. „Bildung gehört mitten in die Stadt“, sagt Torsten Becker, weshalb ein Campus der Bildung zwischen Schönebornstraße und Danziger Straße Zustimmung gefunden hätte.

Obertshausen und Hausen verbinden: Trennende Wirkung der B448 reduzieren

Erster Stadtrat Michael Möser beschreibt auf der Bühne noch einmal die lange Historie der Diskussionen um die B448. Es kam eine Fußgängerbrücke, die wieder abgebaut wurde. Unfälle haben die Bevölkerung beschäftigt. Anfang der 2000er Jahre wurde ein Tunnel als Lösung ins Spiel gebracht, der als zu teuer abgewiesen wurde. Nun hat Obertshausen als Kommune des Großen Frankfurter Bogens Fördergelder für den städtebaulichen Wettbewerb erhalten und eine weitere Möglichkeit, Änderungen anzustreben. „Wir wollen die B448 nicht mehr als Autobahn fühlen“, sagt Möser. Bürgermeister Manuel Friedrich sagt, Obertshausen müsse eine Vision bekommen, wie es zusammenzuwachsen kann.

Doch nach der Preisverleihung werden nicht nächste Woche die Bagger anrollen, wie Cornelia Holler, Fachbereichsleiterin für Stadtentwicklung bei der Stadt Obertshausen, klarstellt. Es wird also dauern, bis der „kleine Englische Garten“, wie es die Moderatorin des Abends, Christina Oldenburg, ausdrückt, in Obertshausen entsteht. Möser kündigt an, dass zunächst viele Gespräche anstehen. Die Stadt habe zwar das Planungsrecht, aber das große B in B448 spiele selbstverständlich auch eine wichtige Rolle. Die Pläne müssen also auch mit den höheren politischen Ebenen besprochen werden. Bürgermeister Friedrich ergänzt, dass mit der Preisverleihung der Startschuss für die Idee gefallen ist. Weitere Schritte über die genaue Umsetzung müssen zunächst in Fachausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung diskutiert und beschlossen werden. (Theresa Ricke)

Alle prämierten Arbeiten sind ab Donnerstag, 15. Juni zu den Öffnungszeiten im Rathaus Schuberstraße zu sehen.