Tanzgruppe des TV Hausen sammelt online Spenden

Von: Theresa Ricke

Die Unlimiteds des TV Hausen haben in diesem Jahr so richtig abgeräumt: Und Dank einer Online-Spendenaktion ist auch die Zukunft der Tanzgruppe zunächst gesichert. © p

Das Tanzen bedeutet den Mädchen von den Unlimiteds in Obertshausen sehr viel. Trotz ihrer Erfolge steht die Gruppe kurz davor, sich auflösen zu müssen.

Obertshausen – 2022 ist ein sportlich äußerst erfolgreiches Jahr für die Tanzsportabteilung des TV Hausen. Die Unlimiteds haben in verschiedenen Altersklassen abgeräumt: Die Kids, 20 Mädchen zwischen neun und zwölf Jahren, sind Ranglistenerster geworden, haben den Deutschen Meistertitel und den Europameistertitel gewonnen – jeweils in den Kategorien Charaktertanz und Modern. Und trotzdem stehen nicht nur aus dieser Tanzgruppe die Mädchen am Ende des Jahres beinahe vor dem Aus.

Es fehlt Geld für Kostüme, Reisekosten, Kulissen. Doch Laila Di Maggio hat die rettende Idee: online Spenden sammeln. „Wir hatten nichts zu verlieren“, stimmt Sonja Rausch-Spahn, seit September 2021 Abteilungsleiterin, dem Vorschlag zu.

Bei einer Internetseite startet Di Maggio einen Aufruf für die Unlimited Kids. „Bitte unterstützt unsere Mädels mit einer Spende, dabei ist es vollkommen egal wie hoch, jeder Euro hilft. Lasst uns gemeinsam diese Kinderaugen zum Strahlen zu bringen, damit sie auch in der nächsten Saison an ihre Erfolge anknüpfen können“, schreibt die Mutter einer der Tänzerinnen. Auch andere Tanzgruppen des TV Hausen werden aktiv.

Unlimiteds aus Obertshausen: Es kommen viele Spenden

Wichtig ist bei solch einer Online-Spendenaktion die Reichweite, weiß Di Maggio. Also trägt sie allen Eltern auf, den Link zur Spendenaktion zu teilen. „In allen Sozialen Medien habe ich denselben Text für unsere Mädels gesehen“, freut sich Di Maggio über die rege Teilnahme.

Doch nicht nur Einzelpersonen, die teilweise den TV Hausen vorher gar nicht kannten, haben gespendet. Auch Unternehmen sind auf die Tänzerinnen aufmerksam geworden. „Wir konnten zu bestehenden Sponsoren wie der Volksbank, die uns seit Jahren unterstützt, neue dazugewinnen“, sagt Spahn-Rausch, die sich im Namen des Vereins und der Tänzerinnen ganz herzlich bei allen Sponsoren und Spendern bedankt. Über die Online-Plattform wurden bisher etwa 1600 Euro für die Unlimited Kids gespendet. Die Aktion läuft weiter.

Großer Zusammenhalt bei den Unlimiteds aus Obertshausen

Doch fürs Erste können die Tänzerinnen sich auf die neue Saison freuen. An diesem Wochenende präsentieren sie beim „Bunten Nachmittag“ ihre neuen Tänze. Der Höhepunkt wird dann hoffentlich die Europameisterschaft in Belgien. Dafür trainieren die Mädchen jede Woche. „Für sie gibt es nichts Schlimmeres, als nicht zum Training gehen zu dürfen“, sagt Di Maggio und ergänzt: „Auch wer erkältet ist, kommt zum Zugucken vorbei. Die Mädchen sind ein Team, der Zusammenhalt ist wunderbar.“

Das dieser auch über die Grenzen der Tanzgruppe hinausgeht, hat die Spendenaktion bewiesen. „Jeder hat das gegeben, was er kann“, sagt Rausch-Spahn. Auch Eltern hätten gespendet, obwohl von ihnen bereits viel abverlangt würde: „Einen Bus für die Fahrten zum Wettkampf zu mieten, kostet 30 Euro pro Kind. Außerdem gibt es Trainingslager und die Wochenenden bei den Europameisterschaften“, zählt Rausch-Spahn die Kosten auf, die die Eltern tragen müssen. Dank der Aktion können sie nun etwas entlastet werden. Rausch-Spahn: „Wir haben es geschafft!“

Link zur Spendenaktion

gofundme.com/f/die-unlimited-kids-brauchen-eure-untersttzung

