Vandalen zertrümmern Glasscheiben: 20.000 Euro Schaden

Obertshausen - Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, verursachten Vandalen am vergangenen Wochenende rund 20.000 Euro Sachschaden. Die bislang unbekannten Täter zogen am durch Obertshausen und zertrümmerten an etlichen Bushaltestellen die Glasscheiben.

Am Mittwoch erstattete ein Mitarbeiter der Stadt Anzeige. Die Täter waren zwischen Freitag und Montagmorgen in der Schönbornstraße, im Birkengrund, in der Brückenstraße, der Friedrich-Ebert-Straße und in der Heusenstammer Straße zugange, wobei sie die Scheiben der Wartehäuschen zerstörten. In der Bahnunterführung der Otto-Wels-Straße wurden darüber hinaus auch zwei zerstörte Verkehrsspiegel festgestellt. Die Beamten der Polizeistation in Heusenstamm bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06104/6908-0. (thh)

